В Херсоне назвали небезопасным проезд из подконтрольных Киеву регионов
Администрация: проезд в Херсонскую область из подконтрольных Киеву регионов небезопасен
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Проезд в Херсонскую область из регионов Украины, подконтрольных киевским властям, открыт, но на сегодня он небезопасен из-за военных действий, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Проезд в Херсонскую область на сегодня открыт, но ехать не рекомендуется, потому что там ведутся военные действия. Украинские военные стреляют в спину всем тем, кто сегодня передвигается. Наши блокпосты на линии разграничения не против заезда жителей Херсонщины, которые возвращаются сейчас массово домой, но мы предупреждаем, чтобы они были аккуратными, потому что украинская армия расстреливает мирных жителей, которые возвращаются на территорию Херсонщины", — сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, заехать в Херсонскую область можно как со стороны Николаевкой, так и Днепропетровской областей.
"Херсонская область открыта для въезда всем жителям Херсонской области, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях на Украине. Украинская сторона вообще никак не заботится о них, они только на бумаге пишут, выделяют деньги, а большая часть просто разворовывается. Многие жители Херсонской области вынуждены возвращаться и здесь становятся под защиту военно-гражданской администрации", — подчеркнул замглавы администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.