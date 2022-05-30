https://ria.ru/20220530/produkty-1791770390.html
В России нет нехватки заквасок, заявили в "Союзмолоко"
В России нет нехватки заквасок, заявили в "Союзмолоко" - РИА Новости, 30.05.2022
В России нет нехватки заквасок, заявили в "Союзмолоко"
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) поддерживает идею дополнительной господдержки производителей заквасок для производства кисломолочной... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:18
2022-05-30T15:18
2022-05-30T15:36
экономика
сергей лисовский
дмитрий патрушев
белоруссия
европа
россия
союзмолоко
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) поддерживает идею дополнительной господдержки производителей заквасок для производства кисломолочной продукции, хотя в настоящее время на рынке нет их дефицита, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву письмо, где говорилось, что производители кисломолочной продукции в РФ столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом и потому просят выделить дополнительную господдержку, написала ранее в понедельник газета "Известия"."Несмотря на то, что в настоящее время на рынке нет дефицита заквасок, и крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, вопрос импортозамещения в этом секторе ввиду внешнеполитических событий актуален", - отметили в союзе.Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в отношении других видов заквасок зависимость от импорта высока, а значит сохраняется риск запрета поставок, возникновения трудностей с доставкой и роста цен из-за изменения курса валют, считают в союзе. Таким образом, Союзмолоко поддерживает идею выделения дополнительной господдержки производителей заквасок в целом, задаваясь при этом вопросом, "через какие механизмы и через какое ведомство такая поддержка может быть оказана"."В долгосрочной перспективе этот рынок может быть интересен для инвесторов, хотя в настоящее время нам не известно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок", - добавляют эксперты союза, замечая, что в условиях, когда с поставками импортных ингредиентов проблем не наблюдалось, рынок не был столь привлекателен, тем более что открытие собственного производства потребует серьёзных вложений.Проблемы с поставками из Европы коснулись производителей многих категорий продукции, в свою очередь говорит зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюза) Дмитрий Леонов. Увеличились как стоимость транспортировки, так и время - из-за простоев: так, машинам с европейскими номерами, везущим продовольствие, на границе с Белоруссией приходится ждать перегрузки, возникают вопросы с сопроводительными документами и согласием на замену машины.
https://ria.ru/20220530/embargo-1791487387.html
https://ria.ru/20220417/maslo-1783951399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей лисовский, дмитрий патрушев, белоруссия, европа, россия, союзмолоко, госдума рф
15:18 30.05.2022 (обновлено: 15:36 30.05.2022)
В России нет нехватки заквасок, заявили в "Союзмолоко"
В "Союзмолоко" заявили, что говорить о дефиците кисломолочных продуктов нет оснований
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) поддерживает идею дополнительной господдержки производителей заквасок для производства кисломолочной продукции, хотя в настоящее время на рынке нет их дефицита, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Член комитета Госдумы
по аграрным вопросам Сергей Лисовский
направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву
письмо, где говорилось, что производители кисломолочной продукции в РФ
столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом и потому просят выделить дополнительную господдержку, написала ранее в понедельник газета "Известия"
.
"Несмотря на то, что в настоящее время на рынке нет дефицита заквасок, и крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, вопрос импортозамещения в этом секторе ввиду внешнеполитических событий актуален", - отметили в союзе.
Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в отношении других видов заквасок зависимость от импорта высока, а значит сохраняется риск запрета поставок, возникновения трудностей с доставкой и роста цен из-за изменения курса валют, считают в союзе. Таким образом, Союзмолоко
поддерживает идею выделения дополнительной господдержки производителей заквасок в целом, задаваясь при этом вопросом, "через какие механизмы и через какое ведомство такая поддержка может быть оказана".
"В долгосрочной перспективе этот рынок может быть интересен для инвесторов, хотя в настоящее время нам не известно, кто проявляет интерес к вложениям в производство заквасок", - добавляют эксперты союза, замечая, что в условиях, когда с поставками импортных ингредиентов проблем не наблюдалось, рынок не был столь привлекателен, тем более что открытие собственного производства потребует серьёзных вложений.
Проблемы с поставками из Европы
коснулись производителей многих категорий продукции, в свою очередь говорит зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюза) Дмитрий Леонов. Увеличились как стоимость транспортировки, так и время - из-за простоев: так, машинам с европейскими номерами, везущим продовольствие, на границе с Белоруссией
приходится ждать перегрузки, возникают вопросы с сопроводительными документами и согласием на замену машины.