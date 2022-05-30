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Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса признано лучшим в России
Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса признано лучшим в России - РИА Новости, 30.05.2022
Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса признано лучшим в России
Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса(6+) заняло первые места в составленных Markswebb рейтинге мобильных банков для руководителей компаний и в рейтинге... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:28
2022-05-30T20:28
2022-05-30T20:28
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса(6+) заняло первые места в составленных Markswebb рейтинге мобильных банков для руководителей компаний и в рейтинге для ИП без сотрудников по версии, сообщает кредитная организация.По мнению аналитиков Markswebb, Альфа-Банк закрывает все потребности предпринимателей mobile only, в приложении банка удобно решать сложные задачи, например, рассчитывать налоги, а также легко управлять вкладами, депозитами и бизнес-картами, говорится в сообщении.Эксперты отмечают, что за последний год приложение Альфа-Банка для бизнеса за значительно улучшилось: полностью переработана навигация, выросла скорость работы, появились новые возможности с учетом наиболее распространенных запросов пользователей, стало проще работать с документами.Для исследования Business Mobile Banking Rank 2022 аналитики Markswebb оценивали удобство и функциональность сервисов мобильных банки по 850 критериям. Были проведены по 7 юзабилити-тестов на каждый банк, проанализированы более 300 лучших практик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса(6+) заняло первые места в составленных Markswebb рейтинге мобильных банков для руководителей компаний и в рейтинге для ИП без сотрудников по версии, сообщает кредитная организация.
По мнению аналитиков Markswebb, Альфа-Банк
закрывает все потребности предпринимателей mobile only, в приложении банка удобно решать сложные задачи, например, рассчитывать налоги, а также легко управлять вкладами, депозитами и бизнес-картами, говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что за последний год приложение Альфа-Банка для бизнеса за значительно улучшилось: полностью переработана навигация, выросла скорость работы, появились новые возможности с учетом наиболее распространенных запросов пользователей, стало проще работать с документами.
Для исследования Business Mobile Banking Rank 2022 аналитики Markswebb оценивали удобство и функциональность сервисов мобильных банки по 850 критериям. Были проведены по 7 юзабилити-тестов на каждый банк, проанализированы более 300 лучших практик.