https://ria.ru/20220530/prilozhenie-1791800921.html

Радио Sputnik выпустило мобильное приложение

Радио Sputnik выпустило мобильное приложение - РИА Новости, 30.05.2022

Радио Sputnik выпустило мобильное приложение

С конца мая все материалы, программы и подкасты радио Sputnik можно слушать и смотреть, скачав мобильное приложение. Приложение доступно в онлайн-магазинах -... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:29

2022-05-30T16:29

2022-05-30T16:29

россия

sputnik

новости

подкасты – радио sputnik

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С конца мая все материалы, программы и подкасты радио Sputnik можно слушать и смотреть, скачав мобильное приложение. Приложение доступно в онлайн-магазинах - GooglePlay и отечественном магазине приложений для платформ Android NashStore.Также с конца мая мобильное приложение радио Sputnik можно скачать в магазине RuStore.Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Согласно данным компании "Медиалогия" радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России в 2021 году, сохранившая свое лидерство и в первом квартале 2022 года.Сайт радио Sputnik начал работу в начале лета 2019 года. С марта 2022 года русскоязычное вещание Sputnik доступно и в FM- диапазоне - на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсуждают самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире звучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров.На сайте радио Sputnik можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/proekty-1791180421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/turtsiya-1790412894.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, sputnik, новости, подкасты – радио sputnik