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Радио Sputnik выпустило мобильное приложение - РИА Новости, 30.05.2022
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Радио Sputnik выпустило мобильное приложение
Радио Sputnik выпустило мобильное приложение - РИА Новости, 30.05.2022
Радио Sputnik выпустило мобильное приложение
С конца мая все материалы, программы и подкасты радио Sputnik можно слушать и смотреть, скачав мобильное приложение. Приложение доступно в онлайн-магазинах -... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:29
2022-05-30T16:29
россия
sputnik
новости
подкасты – радио sputnik
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С конца мая все материалы, программы и подкасты радио Sputnik можно слушать и смотреть, скачав мобильное приложение. Приложение доступно в онлайн-магазинах - GooglePlay и отечественном магазине приложений для платформ Android NashStore.Также с конца мая мобильное приложение радио Sputnik можно скачать в магазине RuStore.Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Согласно данным компании "Медиалогия" радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России в 2021 году, сохранившая свое лидерство и в первом квартале 2022 года.Сайт радио Sputnik начал работу в начале лета 2019 года. С марта 2022 года русскоязычное вещание Sputnik доступно и в FM- диапазоне - на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсуждают самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире звучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров.На сайте радио Sputnik можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/proekty-1791180421.html
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россия, sputnik, новости, подкасты – радио sputnik
16:29 30.05.2022
 

Радио Sputnik выпустило мобильное приложение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Микрофон в студии радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С конца мая все материалы, программы и подкасты радио Sputnik можно слушать и смотреть, скачав мобильное приложение. Приложение доступно в онлайн-магазинах - GooglePlay и отечественном магазине приложений для платформ Android NashStore.
Также с конца мая мобильное приложение радио Sputnik можно скачать в магазине RuStore.
Лучшие социальные проекты России
27 мая, 16:39В России
Радио Sputnik стало лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России"
Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Согласно данным компании "Медиалогия" радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России в 2021 году, сохранившая свое лидерство и в первом квартале 2022 года.
Сайт радио Sputnik начал работу в начале лета 2019 года. С марта 2022 года русскоязычное вещание Sputnik доступно и в FM- диапазоне - на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсуждают самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире звучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров.
Флаги России и Турции в офисе Sputnik в Стамбуле
24 мая, 15:01В России
Радио Sputnik стало одним из самых цитируемых иностранных СМИ в Турции
На сайте радио Sputnik можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.
 
РоссияSputnikНовостиПодкасты – Радио Sputnik
 
 
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