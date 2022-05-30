Радио Sputnik выпустило мобильное приложение
Микрофон в студии радио Sputnik
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. С конца мая все материалы, программы и подкасты радио Sputnik можно слушать и смотреть, скачав мобильное приложение. Приложение доступно в онлайн-магазинах - GooglePlay и отечественном магазине приложений для платформ Android NashStore.
Также с конца мая мобильное приложение радио Sputnik можно скачать в магазине RuStore.
Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Согласно данным компании "Медиалогия" радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России в 2021 году, сохранившая свое лидерство и в первом квартале 2022 года.
Сайт радио Sputnik начал работу в начале лета 2019 года. С марта 2022 года русскоязычное вещание Sputnik доступно и в FM- диапазоне - на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге. Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсуждают самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире звучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров.
На сайте радио Sputnik можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.