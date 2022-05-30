https://ria.ru/20220530/predpriyatiya-1791740506.html

В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен

В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен - РИА Новости, 30.05.2022

В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен

Около 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании находятся под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен, заявил председатель Федерации малого... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:55

2022-05-30T13:55

2022-05-30T13:55

экономика

цены на нефть

великобритания

англия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153069/65/1530696587_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b34578a8126b97e900e629a1a59581a.jpg

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости. Около 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании находятся под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен, заявил председатель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг."МакТэг указал, что данные Национальной службы статистики показывают, что у 40% или двух миллионов предприятий малого бизнеса наличных средств на поддержание своей деятельности осталось менее чем на три месяца. Их этих двух миллионов у 10% или 200 тысяч предприятий "серьезные проблемы", а еще у 300 "осталось только несколько недель", - пишет газета.Он подчеркнул, что вероятность такого сценария велика, потому что у этих предприятий нет запасов наличности.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.Министр финансов Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. В частности, власти введут временный 25-процентный налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний. -0-

https://ria.ru/20220526/tseny-1790958001.html

https://ria.ru/20220528/basseyny-1791357243.html

великобритания

англия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, великобритания, англия, россия