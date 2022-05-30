https://ria.ru/20220530/predpriyatiya-1791740506.html
В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен
В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен - РИА Новости, 30.05.2022
В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен
Около 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании находятся под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен, заявил председатель Федерации малого... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:55
2022-05-30T13:55
2022-05-30T13:55
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ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости. Около 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании находятся под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен, заявил председатель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг."МакТэг указал, что данные Национальной службы статистики показывают, что у 40% или двух миллионов предприятий малого бизнеса наличных средств на поддержание своей деятельности осталось менее чем на три месяца. Их этих двух миллионов у 10% или 200 тысяч предприятий "серьезные проблемы", а еще у 300 "осталось только несколько недель", - пишет газета.Он подчеркнул, что вероятность такого сценария велика, потому что у этих предприятий нет запасов наличности.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.Министр финансов Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. В частности, власти введут временный 25-процентный налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний. -0-
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экономика, цены на нефть, великобритания, англия, россия
В Британии до полумиллиона предприятий могут обанкротиться из-за роста цен
В Британии около 500 тысяч малых и средних предприятий могут обанкротиться из-за роста цен
ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости. Около 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании находятся под угрозой банкротства из-за рекордного роста цен, заявил председатель Федерации малого бизнеса Великобритании Мартин МакТэг.
"МакТэг указал, что данные Национальной службы статистики показывают, что у 40% или двух миллионов предприятий малого бизнеса наличных средств на поддержание своей деятельности осталось менее чем на три месяца. Их этих двух миллионов у 10% или 200 тысяч предприятий "серьезные проблемы", а еще у 300 "осталось только несколько недель", - пишет газета.
Он подчеркнул, что вероятность такого сценария велика, потому что у этих предприятий нет запасов наличности.
Инфляция в Великобритании
в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии
повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией
и Украиной
. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
Миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак на прошлой неделе объявил новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. В частности, власти введут временный 25-процентный налог на сверхприбыли нефтегазовых компаний. -0-