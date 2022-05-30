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В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров - РИА Новости, 30.05.2022
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В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров
В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров - РИА Новости, 30.05.2022
В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров
На территории России продолжают действовать 65 очагов лесных пожаров на общей площади почти 59 тысяч гектаров, 28 из них удалось локализовать, рассказали РИА... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:51
2022-05-30T08:51
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На территории России продолжают действовать 65 очагов лесных пожаров на общей площади почти 59 тысяч гектаров, 28 из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Действует 65 очагов лесных пожаров на площади 58 848,91 гектаров, из них 28 очагов лесных пожаров на площади 46 970,01 гектаров - локализованы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории России за сутки зарегистрирована 301 термическая точка, из них подтверждены 258. При этом 208 - природные пожары, 30 - палы растительности.По данным МЧС, к тушению лесных пожаров привлечено более 3,3 тысячи человек, 361 единица техники и 39 воздушных судов.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:51 30.05.2022
 
В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров

В России зафиксировали 65 очагов лесных пожаров на площади 59 тысяч гектаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На территории России продолжают действовать 65 очагов лесных пожаров на общей площади почти 59 тысяч гектаров, 28 из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Действует 65 очагов лесных пожаров на площади 58 848,91 гектаров, из них 28 очагов лесных пожаров на площади 46 970,01 гектаров - локализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории России за сутки зарегистрирована 301 термическая точка, из них подтверждены 258. При этом 208 - природные пожары, 30 - палы растительности.
По данным МЧС, к тушению лесных пожаров привлечено более 3,3 тысячи человек, 361 единица техники и 39 воздушных судов.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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