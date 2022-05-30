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В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали - РИА Новости, 30.05.2022
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В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали
В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали - РИА Новости, 30.05.2022
В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали
Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:57
2022-05-30T15:57
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины пожара рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом автомобиль Mercedes", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании автомашин по адресу Тверской бульвар, дом 3 поступило в 02.08. Всего пострадали три машины, одна из них сгорела полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:57 30.05.2022
 
В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали

На Тверском бульваре в Москве сгорел автомобиль, еще два пострадали

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в центре Москвы
Пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожар в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины пожара рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом автомобиль Mercedes", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании автомашин по адресу Тверской бульвар, дом 3 поступило в 02.08. Всего пострадали три машины, одна из них сгорела полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 17:38
В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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