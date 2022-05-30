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В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали
В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали - РИА Новости, 30.05.2022
В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали
Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:57
2022-05-30T15:57
2022-05-30T15:57
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины пожара рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом автомобиль Mercedes", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании автомашин по адресу Тверской бульвар, дом 3 поступило в 02.08. Всего пострадали три машины, одна из них сгорела полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.
https://ria.ru/20220429/arest-1786213761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали
На Тверском бульваре в Москве сгорел автомобиль, еще два пострадали