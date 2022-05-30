https://ria.ru/20220530/pozhar-1791784349.html

В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали

В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали - РИА Новости, 30.05.2022

В центре Москвы сгорел автомобиль, еще два пострадали

Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:57

2022-05-30T15:57

2022-05-30T15:57

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сразу три автомашины, в том числе BMW X7 и Mercedes, пострадали от пожара этой ночью в центре Москвы, одна из них сгорела полностью, в качестве основной причины пожара рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом автомобиль Mercedes", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании автомашин по адресу Тверской бульвар, дом 3 поступило в 02.08. Всего пострадали три машины, одна из них сгорела полностью. Пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20220429/arest-1786213761.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)