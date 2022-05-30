https://ria.ru/20220530/povrezhdeniya-1791709984.html

В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022

В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

Здание детсада и газопровод повреждены в Горловке в Донецкой народной республике за-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:36

2022-05-30T12:36

2022-05-30T12:41

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Здание детсада и газопровод повреждены в Горловке в Донецкой народной республике за-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Горловку. По уточненной информации, повреждена техника в ООО ТД "Горняк" по улице Углегорское шоссе, 309а; украинский снаряд разорвался возле детского сада № 109 по улице Паустовского, 40 (Калининский район города), здание получило осколочные повреждения. Жители слышат прилеты в районе ЦОФ "Калининская". В поселке городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по улице Первомайская, 73 повреждён газопровод, аварийные работы выполняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он добавил, что из-за обстрела в поселке городского типа Гольмовский в Никитовском районе Горловки обесточена трансформаторная подстанция, часть поселка осталась без электроэнергии.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика