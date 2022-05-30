12:36 30.05.2022 (обновлено: 12:41 30.05.2022)
В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении детсада и газопровода из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Здание детсада и газопровод повреждены в Горловке в Донецкой народной республике за-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Горловку. По уточненной информации, повреждена техника в ООО ТД "Горняк" по улице Углегорское шоссе, 309а; украинский снаряд разорвался возле детского сада № 109 по улице Паустовского, 40 (Калининский район города), здание получило осколочные повреждения. Жители слышат прилеты в районе ЦОФ "Калининская". В поселке городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по улице Первомайская, 73 повреждён газопровод, аварийные работы выполняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что из-за обстрела в поселке городского типа Гольмовский в Никитовском районе Горловки обесточена трансформаторная подстанция, часть поселка осталась без электроэнергии.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.