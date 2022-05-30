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В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
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В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ
Здание детсада и газопровод повреждены в Горловке в Донецкой народной республике за-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:36
2022-05-30T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Здание детсада и газопровод повреждены в Горловке в Донецкой народной республике за-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Горловку. По уточненной информации, повреждена техника в ООО ТД "Горняк" по улице Углегорское шоссе, 309а; украинский снаряд разорвался возле детского сада № 109 по улице Паустовского, 40 (Калининский район города), здание получило осколочные повреждения. Жители слышат прилеты в районе ЦОФ "Калининская". В поселке городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по улице Первомайская, 73 повреждён газопровод, аварийные работы выполняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он добавил, что из-за обстрела в поселке городского типа Гольмовский в Никитовском районе Горловки обесточена трансформаторная подстанция, часть поселка осталась без электроэнергии.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика
12:36 30.05.2022 (обновлено: 12:41 30.05.2022)
 
В Горловке повреждены детсад и газопровод из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении детсада и газопровода из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Здание детсада и газопровод повреждены в Горловке в Донецкой народной республике за-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать Горловку. По уточненной информации, повреждена техника в ООО ТД "Горняк" по улице Углегорское шоссе, 309а; украинский снаряд разорвался возле детского сада № 109 по улице Паустовского, 40 (Калининский район города), здание получило осколочные повреждения. Жители слышат прилеты в районе ЦОФ "Калининская". В поселке городского типа Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) по улице Первомайская, 73 повреждён газопровод, аварийные работы выполняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он добавил, что из-за обстрела в поселке городского типа Гольмовский в Никитовском районе Горловки обесточена трансформаторная подстанция, часть поселка осталась без электроэнергии.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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