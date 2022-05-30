https://ria.ru/20220530/postradavshaya-1791879470.html

Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва

Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва - РИА Новости, 30.05.2022

Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва

Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:00

2022-05-30T21:00

2022-05-30T21:00

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо."Просто произошел взрыв, просто взрыв машины. Все... Сознание не теряла. Очень быстро и оперативно приехала медицинская помощь", - сказала пострадавшая.Она также добавила, что является волонтером и оказывает "адресную помощь пострадавшим в регионе людям".

https://ria.ru/20220530/ranenye-1791744624.html

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Врач о пострадавших в результате теракта в Мелитополе Один из пострадавших в результате теракта в Мелитополе находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости врач. 2022-05-30T21:00 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире