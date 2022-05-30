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Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/postradavshaya-1791879470.html
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва - РИА Новости, 30.05.2022
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва
Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:00
2022-05-30T21:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо."Просто произошел взрыв, просто взрыв машины. Все... Сознание не теряла. Очень быстро и оперативно приехала медицинская помощь", - сказала пострадавшая.Она также добавила, что является волонтером и оказывает "адресную помощь пострадавшим в регионе людям".
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мелитополь
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Врач о пострадавших в результате теракта в Мелитополе
Один из пострадавших в результате теракта в Мелитополе находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости врач.
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире
21:00 30.05.2022
 
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва

Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала, что медики приехали быстро

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно.
В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
"Просто произошел взрыв, просто взрыв машины. Все... Сознание не теряла. Очень быстро и оперативно приехала медицинская помощь", - сказала пострадавшая.
Она также добавила, что является волонтером и оказывает "адресную помощь пострадавшим в регионе людям".
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
ДополняетсяСпециальная военная операция на Украине
Раненный при теракте в Мелитополе мужчина находится в тяжелом состоянии
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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