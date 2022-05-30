https://ria.ru/20220530/postradavshaya-1791879470.html
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва - РИА Новости, 30.05.2022
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва
Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:00
2022-05-30T21:00
2022-05-30T21:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
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вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Мелитополе рассказала РИА Новости, что медицинская помощь приехала оперативно.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо."Просто произошел взрыв, просто взрыв машины. Все... Сознание не теряла. Очень быстро и оперативно приехала медицинская помощь", - сказала пострадавшая.Она также добавила, что является волонтером и оказывает "адресную помощь пострадавшим в регионе людям".
https://ria.ru/20220530/ranenye-1791744624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Врач о пострадавших в результате теракта в Мелитополе
Один из пострадавших в результате теракта в Мелитополе находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости врач.
2022-05-30T21:00
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала подробности взрыва
Пострадавшая при взрыве в Мелитополе рассказала, что медики приехали быстро