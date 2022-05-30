https://ria.ru/20220530/poroshenko-1791677897.html

Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины

Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины - РИА Новости, 30.05.2022

Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился в своем телеграм-канале к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:23

2022-05-30T11:23

2022-05-30T12:20

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился в своем телеграм-канале к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.Двумя днями ранее Порошенко дважды пытался выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская", однако в обоих случаях его остановил патруль. В своем письме он поясняет, что собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в нидерландском Роттердаме. По словам экс-президента, у него на руках есть официальное приглашение и командировка, подписанная председателем Верховной рады."После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите альянса в этом году, я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", — написал он.На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего лидера страны под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя.

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/poroshenko-1791403903.html

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Станислав Ванд

в мире, украина, киев, польша, верховная рада украины, европейская народная партия, нато, петр порошенко, владимир зеленский