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Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины - РИА Новости, 30.05.2022
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Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины
Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины - РИА Новости, 30.05.2022
Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился в своем телеграм-канале к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:23
2022-05-30T12:20
в мире
украина
киев
польша
верховная рада украины
европейская народная партия
нато
петр порошенко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился в своем телеграм-канале к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.Двумя днями ранее Порошенко дважды пытался выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская", однако в обоих случаях его остановил патруль. В своем письме он поясняет, что собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в нидерландском Роттердаме. По словам экс-президента, у него на руках есть официальное приглашение и командировка, подписанная председателем Верховной рады."После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите альянса в этом году, я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", — написал он.На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего лидера страны под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя.
https://radiosputnik.ria.ru/20220528/poroshenko-1791403903.html
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в мире, украина, киев, польша, верховная рада украины, европейская народная партия, нато, петр порошенко, владимир зеленский
11:23 30.05.2022 (обновлено: 12:20 30.05.2022)
 
Порошенко попросил Зеленского выпустить его с Украины

Экс-президент Украины Порошенко попросил Зеленского выпустить его из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился в своем телеграм-канале к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.
Двумя днями ранее Порошенко дважды пытался выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская", однако в обоих случаях его остановил патруль. В своем письме он поясняет, что собирается выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в нидерландском Роттердаме. По словам экс-президента, у него на руках есть официальное приглашение и командировка, подписанная председателем Верховной рады.
"После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите альянса в этом году, я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", — написал он.
На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В январе Печерский районный суд Киева отпустил бывшего лидера страны под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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