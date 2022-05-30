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В Новгородской области запустили новый полигон ТКО - РИА Новости, 30.05.2022
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В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО - РИА Новости, 30.05.2022
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
Новый полигон по приему твердых коммунальных отходов (ТКО) запущен в Великом Новгороде, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:56
2022-05-30T14:41
общество
новгородская область
великий новгород
россия
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Новый полигон по приему твердых коммунальных отходов (ТКО) запущен в Великом Новгороде, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин."Решён ключевой вопрос по запуску полигона ТКО в Великом Новгороде. Объект внесён в Государственный реестр размещения отходов, региональный оператор получил лицензию… Полигон уже принимает первые мусоровозы", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил Никитин, новый полигон, который является одним из самых современных в Северо-Западном регионе, рассчитан на прием твердых коммунальных и промышленных отходов в количестве 170 тысяч тонн в год. Полигон будет обслуживать Великий Новгород, а также еще 10 районов Новгородской области с общим населением более 300 тысяч человек."За время строительства потребовались изменения в проекте по маркам техники (экскаваторы, бульдозеры и погрузчики), которая будет использоваться в работе полигона. Эту задачу удалось решить на уровне правительства РФ в короткие сроки благодаря поддержке со стороны министра природных ресурсов РФ Александра Козлова. В конце прошлого года он посетил уже завершенный объект и подчеркнул важность скорейшего введения его в эксплуатацию. Благодарю Александра Александровича и команду минприроды России за поддержку", - заключил Никитин.Проектирование и поэтапное строительство полигона ТКО в Великом Новгороде велось с 2016 года.По данным регионального министерства природных ресурсов, лицензия на его эксплуатацию дает региональному оператору право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Перечень планируемых к приему и захоронению отходов составлен с учетом потребностей предприятий различных отраслей промышленности (животноводства, птицеводства, пищевой промышленности, оборонной, деревообрабатывающей), работающих в Новгородской области.
https://ria.ru/20220513/vykhodnoy-1788435993.html
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общество, новгородская область, великий новгород, россия, андрей никитин (политик)
13:56 30.05.2022 (обновлено: 14:41 30.05.2022)
 
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО

В Новгородской области запустили новый полигон ТКО

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиВ Новгородской области запустили новый полигон ТКО
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Новый полигон по приему твердых коммунальных отходов (ТКО) запущен в Великом Новгороде, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"Решён ключевой вопрос по запуску полигона ТКО в Великом Новгороде. Объект внесён в Государственный реестр размещения отходов, региональный оператор получил лицензию… Полигон уже принимает первые мусоровозы", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
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Как уточнил Никитин, новый полигон, который является одним из самых современных в Северо-Западном регионе, рассчитан на прием твердых коммунальных и промышленных отходов в количестве 170 тысяч тонн в год. Полигон будет обслуживать Великий Новгород, а также еще 10 районов Новгородской области с общим населением более 300 тысяч человек.
"За время строительства потребовались изменения в проекте по маркам техники (экскаваторы, бульдозеры и погрузчики), которая будет использоваться в работе полигона. Эту задачу удалось решить на уровне правительства РФ в короткие сроки благодаря поддержке со стороны министра природных ресурсов РФ Александра Козлова. В конце прошлого года он посетил уже завершенный объект и подчеркнул важность скорейшего введения его в эксплуатацию. Благодарю Александра Александровича и команду минприроды России за поддержку", - заключил Никитин.
Проектирование и поэтапное строительство полигона ТКО в Великом Новгороде велось с 2016 года.
По данным регионального министерства природных ресурсов, лицензия на его эксплуатацию дает региональному оператору право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Перечень планируемых к приему и захоронению отходов составлен с учетом потребностей предприятий различных отраслей промышленности (животноводства, птицеводства, пищевой промышленности, оборонной, деревообрабатывающей), работающих в Новгородской области.
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ОбществоНовгородская областьВеликий НовгородРоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
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