13:56 30.05.2022 (обновлено: 14:41 30.05.2022)
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиВ Новгородской области запустили новый полигон ТКО
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Новый полигон по приему твердых коммунальных отходов (ТКО) запущен в Великом Новгороде, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"Решён ключевой вопрос по запуску полигона ТКО в Великом Новгороде. Объект внесён в Государственный реестр размещения отходов, региональный оператор получил лицензию… Полигон уже принимает первые мусоровозы", - написал он на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил Никитин, новый полигон, который является одним из самых современных в Северо-Западном регионе, рассчитан на прием твердых коммунальных и промышленных отходов в количестве 170 тысяч тонн в год. Полигон будет обслуживать Великий Новгород, а также еще 10 районов Новгородской области с общим населением более 300 тысяч человек.
"За время строительства потребовались изменения в проекте по маркам техники (экскаваторы, бульдозеры и погрузчики), которая будет использоваться в работе полигона. Эту задачу удалось решить на уровне правительства РФ в короткие сроки благодаря поддержке со стороны министра природных ресурсов РФ Александра Козлова. В конце прошлого года он посетил уже завершенный объект и подчеркнул важность скорейшего введения его в эксплуатацию. Благодарю Александра Александровича и команду минприроды России за поддержку", - заключил Никитин.
Проектирование и поэтапное строительство полигона ТКО в Великом Новгороде велось с 2016 года.
По данным регионального министерства природных ресурсов, лицензия на его эксплуатацию дает региональному оператору право осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Перечень планируемых к приему и захоронению отходов составлен с учетом потребностей предприятий различных отраслей промышленности (животноводства, птицеводства, пищевой промышленности, оборонной, деревообрабатывающей), работающих в Новгородской области.