https://ria.ru/20220530/pokhod-1791713913.html

Участник похода с Полюса Холода на лошадях достиг Курганской области

Участник похода с Полюса Холода на лошадях достиг Курганской области - РИА Новости, 30.05.2022

Участник похода с Полюса Холода на лошадях достиг Курганской области

Участник похода с Полюса Холода на якутских лошадях пересек границу Курганской области, до конца путешествия осталось 2400 километров. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:45

2022-05-30T12:45

2022-05-30T12:45

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курганская область

москва

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ЯКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Участник похода с Полюса Холода на якутских лошадях пересек границу Курганской области, до конца путешествия осталось 2400 километров."Сегодня конный поход достиг девятого субъекта России, мы пересекли границу Курганской области вчера. До города Москвы осталось примерно 2400 километров. Меня сопровождает автомашина "Соболь", предоставленная предпринимателем Владимиром Федоровым. Возим на авто воду для лошадей, по пути не везде есть водоемы. Лошади в порядке, я тоже", - рассказал РИА Новости автор и участник конного похода Дугуйдан Винокуров.По словам путешественника, в Кургане запланирована встреча с представителями Русского географического общества. "Везде очень тепло встречают и, конечно, поддерживают", - признался он.Винокуров 10 мая на якутских лошадях пересек границу Омской области, пройдя более 8 тысяч километров пути.Путешествие двух коневодов с Полюса холода (село Ючюгэй Оймяконского улуса Якутии) на лошадях якутской породы до Москвы началось в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного.Проект посвящен 100-летию Якутской АССР. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе Холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше +30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной.

https://ria.ru/20211002/puteshestvie-1752789047.html

https://ria.ru/20210518/konevody-1732765180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, курганская область, москва, россия, русское географическое общество