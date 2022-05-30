Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791852559.html
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины
Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:56
2022-05-30T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78bf533b1440984303e8820969e2a85b.jpg
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли названный город из РСЗО "Ураган"."При обстреле Стаханова погибли две женщины, одна из них беременная. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации", - сообщили в штабе журналистам.По предварительным данным, при обстреле города ранены восемь человек, в их числе два ребенка.
https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html
луганская народная республика
стаханов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6c84291b988ab18b0cefd9ba3ed7fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
18:56 30.05.2022 (обновлено: 19:13 30.05.2022)
 
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины

Штаб теробороны ЛНР: при обстреле Стаханова погибли две женщины, одна была беременная

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донбасса украинскими войсками
Последствия обстрела Донбасса украинскими войсками
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Донбасса украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли названный город из РСЗО "Ураган".
"При обстреле Стаханова погибли две женщины, одна из них беременная. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации", - сообщили в штабе журналистам.
По предварительным данным, при обстреле города ранены восемь человек, в их числе два ребенка.
Минздрав ДНР: за 8 лет конфликта в республике погибли 117 детей - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 04:13Специальная военная операция на Украине
В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала