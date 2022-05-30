https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791852559.html
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины
Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:56
2022-05-30T18:56
2022-05-30T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли названный город из РСЗО "Ураган"."При обстреле Стаханова погибли две женщины, одна из них беременная. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации", - сообщили в штабе журналистам.По предварительным данным, при обстреле города ранены восемь человек, в их числе два ребенка.
https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
18:56 30.05.2022 (обновлено: 19:13 30.05.2022)
При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины
Штаб теробороны ЛНР: при обстреле Стаханова погибли две женщины, одна была беременная