https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791852559.html

При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины

При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины - РИА Новости, 30.05.2022

При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две женщины

Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:56

2022-05-30T18:56

2022-05-30T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Две женщины погибли при обстреле города Стаханов в ЛНР, одна из них была беременна, сообщили в штабе территориальной обороны республики.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли названный город из РСЗО "Ураган"."При обстреле Стаханова погибли две женщины, одна из них беременная. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации", - сообщили в штабе журналистам.По предварительным данным, при обстреле города ранены восемь человек, в их числе два ребенка.

https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html

луганская народная республика

стаханов

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины