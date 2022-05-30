https://ria.ru/20220530/poety-1791957758.html

Объявлен победитель всероссийского фестиваля поэзии "Филатов Фест"

Объявлен победитель всероссийского фестиваля поэзии "Филатов Фест" - РИА Новости, 31.05.2022

Объявлен победитель всероссийского фестиваля поэзии "Филатов Фест"

Объявлен победитель VII Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" — им стала поэтесса Анна Долгарева из Москвы, церемония... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-30T23:14

2022-05-30T23:14

2022-05-31T11:26

культура

книги

леонид филатов

театр на таганке

президентский фонд культурных инициатив

дмитрий певцов

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Объявлен победитель VII Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест" — им стала поэтесса Анна Долгарева из Москвы, церемония прошла в Центральном доме актера в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Гостями торжественной церемонии, в частности, стали Дмитрий Певцов, Вадим Степанцов, Дмитрий Воденников, Никита Высоцкий, Александр Вулых. В ходе открытия Певцов прочёл стихотворение Николая Мельникова "Гражданину" и сказал несколько приветственных слов.Далее микрофон взял поэт и основатель фестиваля Владислав Маленко, рассказав, что в этом году на "Филатов Фест" пришло более двух тысяч заявок со всей России и из-за рубежа, в частности из Индии. Между выступлениями поэтов известный российский пианист Борис Березовский вышел исполнить на фортепиано произведение, которое, по собственному признанию, "не играл ни разу в жизни и не сыграет больше нигде" — это была композиция "Опус 99" Роберта Шумана. Также перед гостями фестиваля выступила группа "Ундервуд" с песнями "Чехов — это я", "Последний вагон уходящего поезда", "Ангелы и аэропланы", "Давай целоваться" и молодая российская группа TIHOTIHO — в частности, коллектив исполнил песню "Везде".Имя победителя фестиваля было объявлено Волгиным на Большом финале сразу после голосования и подсчета оценок жюри. В качестве приза Анна Долгарева получит один миллион рублей и право на публикацию в Антологии русской поэзии. Денежный приз был вручен впервые за восемь лет существования фестиваля. По традиции, Маленко набросил на плечи победителя свитер, который когда-то отдал ему Леонид Филатов.Кроме того, было объявлено имя обладателя приза зрительских симпатий по результатам подсчета голосов, его получил Алексей Шмелев из Москвы — молодой поэт удостоился договора на авторский заказ на издание своих книг в течение года в издательстве "ЗебраЕ".Также в рамках фестиваля была объявлена новая номинация — "Поющий поэт" имени Владимира Качана. Это звание получил Алексей Вдовин, награду ему вручила музыкант и поэтесса Ольга Кормухина. После вручения Вдовин сыграл песню собственного сочинения, посвященную "всем дворам и изначально написанную по обрывкам воспоминаний о детстве в военном городке Чехов-4".В состав экспертной комиссии фестиваля вошли деятели культуры, поэзии, театра и литературной критики, в том числе председатель Русского литературного общества и руководитель Всероссийского фестиваля молодых поэтов "Мцыри" Александр Чистяков, актер театра и кино Михаил Полицемайко, литературовед Виктор Куллэ, президент Российского союза писателей и основатель литературного портала "Стихи.РУ" Дмитрий Кравчук, писатель Максим Замшев, теле- и радиоведущий Михаил Довженко и другие. Критерия было два — качество текста и подача.Летом 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, состоится торжественный концерт с участием лауреатов, гостей и членов жюри фестиваля. Также будет издан общий сборник финалистов, куда войдут стихи всех 15 поэтов и поэтесс.Фестиваль "Филатов Фест" был учрежден в 2014 году в честь поэта и актера Леонида Филатова поэтом, актером, выходцем из Театра на Таганке Владом Маленко. Задачи смотра — выявление наиболее одаренных и ярких молодых поэтов, способствование развитию их творческих, сценических и профессиональных навыков. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html

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2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, леонид филатов, театр на таганке, президентский фонд культурных инициатив, дмитрий певцов