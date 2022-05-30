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Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220530/podmoskove-1791720245.html
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье
Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
турпоток
туристы
туризм
отели
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко."Около восьми миллионов гостей примем в этом году", — сказал Шимко на совещании с губернатором.Министр добавил, что Подмосковье полностью готово к наплыву туристов: на территории области открыты 923 отеля.
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новости - туризм, московская область (подмосковье), турпоток, туристы, туризм, отели
15:27 30.05.2022
 
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье

Министр по туризму Подмосковья: число гостей в регион увеличится на 15-20 процентов

© Depositphotos / MaykovNikita Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.
"Около восьми миллионов гостей примем в этом году", — сказал Шимко на совещании с губернатором.
Министр добавил, что Подмосковье полностью готово к наплыву туристов: на территории области открыты 923 отеля.
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