https://ria.ru/20220530/podmoskove-1791720245.html

Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье

Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022

Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье

Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:27

2022-05-30T15:27

2022-05-30T15:27

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

турпоток

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туризм

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко."Около восьми миллионов гостей примем в этом году", — сказал Шимко на совещании с губернатором.Министр добавил, что Подмосковье полностью готово к наплыву туристов: на территории области открыты 923 отеля.

https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, московская область (подмосковье), турпоток, туристы, туризм, отели