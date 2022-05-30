https://ria.ru/20220530/podmoskove-1791720245.html
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье - РИА Новости, 30.05.2022
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье
Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
2022-05-30T15:27
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
турпоток
туристы
туризм
отели
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Туристический поток в Московскую область по прогнозам увеличится на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом, заявил министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко."Около восьми миллионов гостей примем в этом году", — сказал Шимко на совещании с губернатором.Министр добавил, что Подмосковье полностью готово к наплыву туристов: на территории области открыты 923 отеля.
https://ria.ru/20220530/tury-1791058990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, московская область (подмосковье), турпоток, туристы, туризм, отели
Власти прогнозируют увеличение турпотока в Подмосковье
Министр по туризму Подмосковья: число гостей в регион увеличится на 15-20 процентов