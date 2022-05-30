https://ria.ru/20220530/pochta-1791731835.html

"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 30.05.2022

"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию

Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что возобновляет отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:33

2022-05-30T13:33

2022-05-30T13:38

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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что возобновляет отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию."Почта Молдовы" 13 мая сообщила, что по техническим причинам временно прекращает отправку почтовых отправлений в Россию."Мы рады сообщить, что благодаря усилиям команды госпредприятия "Почта Молдовы" было возобновлено международное почтовое сообщение с Российской Федерацией. В результате этого, возобновляются все почтовые отправления: EMS, письма и посылки в Россию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что отправка почтовых отправлений из Молдавии будет производиться согласно расписанию авиа/наземных рейсов.

https://ria.ru/20220519/pochta-1789569120.html

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