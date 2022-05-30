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"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 30.05.2022
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"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 30.05.2022
"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию
Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что возобновляет отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:33
2022-05-30T13:38
россия
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что возобновляет отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию."Почта Молдовы" 13 мая сообщила, что по техническим причинам временно прекращает отправку почтовых отправлений в Россию."Мы рады сообщить, что благодаря усилиям команды госпредприятия "Почта Молдовы" было возобновлено международное почтовое сообщение с Российской Федерацией. В результате этого, возобновляются все почтовые отправления: EMS, письма и посылки в Россию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что отправка почтовых отправлений из Молдавии будет производиться согласно расписанию авиа/наземных рейсов.
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россия, молдавия, в мире
13:33 30.05.2022 (обновлено: 13:38 30.05.2022)
 
"Почта Молдовы" возобновила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" сообщила о возобновлении отправки писем и посылок в Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник почты
Сотрудник почты - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Госпредприятие "Почта Молдовы" сообщило, что возобновляет отправку всех почтовых отправлений в Российскую Федерацию.
"Почта Молдовы" 13 мая сообщила, что по техническим причинам временно прекращает отправку почтовых отправлений в Россию.
"Мы рады сообщить, что благодаря усилиям команды госпредприятия "Почта Молдовы" было возобновлено международное почтовое сообщение с Российской Федерацией. В результате этого, возобновляются все почтовые отправления: EMS, письма и посылки в Россию", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что отправка почтовых отправлений из Молдавии будет производиться согласно расписанию авиа/наземных рейсов.
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