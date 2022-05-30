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Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США - РИА Новости, 30.05.2022
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Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США
Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США - РИА Новости, 30.05.2022
Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США
Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов площадь... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:22
2022-05-30T08:32
москва
сша
общество
московская городская дума
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики или площадь Героя России Владимира Жоги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Ранее с инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Отмечается, что одновременно в Правительство Москвы поступают многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия."В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичам предлагают выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики, и в этом случае дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики, или площадь Героя России Владимира Жоги. Также доверить решение по выбору названия можно будет специалистам.
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москва, сша, общество, московская городская дума
08:22 30.05.2022 (обновлено: 08:32 30.05.2022)
 
Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США

Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США в Москве

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики или площадь Героя России Владимира Жоги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее с инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Отмечается, что одновременно в Правительство Москвы поступают многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.
"В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичам предлагают выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики, и в этом случае дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики, или площадь Героя России Владимира Жоги. Также доверить решение по выбору названия можно будет специалистам.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
01:27
В России появились четыре новых города-миллионника
 
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