08:22 30.05.2022 (обновлено: 08:32 30.05.2022)
Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США
Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики или площадь Героя России Владимира Жоги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее с инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Отмечается, что одновременно в Правительство Москвы поступают многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.
"В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичам предлагают выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики, и в этом случае дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики, или площадь Героя России Владимира Жоги. Также доверить решение по выбору названия можно будет специалистам.