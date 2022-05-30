https://ria.ru/20220530/ploschad-1791641193.html

Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США

Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США - РИА Новости, 30.05.2022

Началось голосование по наименованию площади у здания посольства США

Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов площадь... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:22

2022-05-30T08:22

2022-05-30T08:32

москва

сша

общество

московская городская дума

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики или площадь Героя России Владимира Жоги, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Ранее с инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Отмечается, что одновременно в Правительство Москвы поступают многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия."В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичам предлагают выбрать ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики, и в этом случае дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики, или площадь Героя России Владимира Жоги. Также доверить решение по выбору названия можно будет специалистам.

https://ria.ru/20220530/millionnik-1791629667.html

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, сша, общество, московская городская дума