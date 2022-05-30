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Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/plennye-1791893503.html
Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат
Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат - РИА Новости, 30.05.2022
Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись с допросом трех пленных украинских солдат в Донбассе. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:40
2022-05-30T23:21
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
владимир путин
в мире
россия
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись с допросом трех пленных украинских солдат в Донбассе.По их словам, они давно поняли, что сопротивление бесполезно, но обратного пути у них не было. Как утверждают пленные, при отступлении по ним свои же стреляли из РСЗО "Град"."Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений. Все больше бандитов предпочитают сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре "френдли файр". И это логично. За Зеленского никто умирать не хочет ", — написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791760033.html
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донбасс, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, владимир путин, в мире, россия
22:40 30.05.2022 (обновлено: 23:21 30.05.2022)
 
Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с допросом трех пленных украинских солдат в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 30 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись с допросом трех пленных украинских солдат в Донбассе.
По их словам, они давно поняли, что сопротивление бесполезно, но обратного пути у них не было. Как утверждают пленные, при отступлении по ним свои же стреляли из РСЗО "Град".
"Вражеские войска деморализованы. Командование бандитов вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат ВСУ при наступлении российских подразделений. Все больше бандитов предпочитают сдаться в плен российским воинам, чем испытать на своей шкуре "френдли файр". И это логично. За Зеленского никто умирать не хочет ", — написал Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 14:55Специальная военная операция на Украине
Помощник Кадырова заявил, что обстановка в Северодонецке под контролем
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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