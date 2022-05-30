https://ria.ru/20220530/petrovskieassamblei-1791681182.html

В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи"

В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи" - РИА Новости, 30.05.2022

В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи"

Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи", открывшийся в Воронеже, стал отправной точкой музыкального марафона в честь 350-летия со дня рождения российского... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:34

2022-05-30T11:34

2022-05-30T11:34

музейные маршруты россии - 2022

воронеж

петр i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791678169_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_98132a24551ac909c7c04885614c244b.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи", открывшийся в Воронеже, стал отправной точкой музыкального марафона в честь 350-летия со дня рождения российского императора, который пройдет в десяти городах, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.В церемонии открытия фестиваля 28 мая приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, президент Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов."Воронеж не случайно стал отправной точкой фестиваля. История города тесно связана с деятельностью государя императора Петра I. Сегодня на всех фестивальных площадках города удалось воссоздать уникальную атмосферу времён эпохи Петра Первого – петровские музыкальные ассамблеи", – приводятся в сообщении слова Брызгалова.Открыл фестиваль легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Прозвучали известные произведения из репертуара "александровцев", в том числе знаменитые песни военных лет, русские народные песни, романсы и музыкальные произведения о России. Продолжил программу Оркестр волынщиков Москвы.Вечером состоялась премьера оперы "Виват, Россия!" композитора Геннадия Ставонина, которую представил Воронежский государственный театр оперы и балета. Действие разворачивается в 1696 году, когда в Воронеж прибывают солдаты Московского, Семёновского и Преображенского полков, чтобы начать строительство первого русского флота. Завершился фестивальный день красочным лазерным шоу.Воронеж стал первым городом в маршрутной карте фестиваля. В июне, июле, августе и сентябре фестиваль примут Пермь, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и другие города, а уже 7 июня "Петровские музыкальные Ассамблеи" пройдут в Белгороде.

https://ria.ru/20220521/pskov-1789876492.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, петр i