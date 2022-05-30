В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи"
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФОткрытие фестиваля "Петровские музыкальные Ассамблеи" в Воронеже
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи", открывшийся в Воронеже, стал отправной точкой музыкального марафона в честь 350-летия со дня рождения российского императора, который пройдет в десяти городах, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
В церемонии открытия фестиваля 28 мая приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, президент Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
"Воронеж не случайно стал отправной точкой фестиваля. История города тесно связана с деятельностью государя императора Петра I. Сегодня на всех фестивальных площадках города удалось воссоздать уникальную атмосферу времён эпохи Петра Первого – петровские музыкальные ассамблеи", – приводятся в сообщении слова Брызгалова.
Открыл фестиваль легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Прозвучали известные произведения из репертуара "александровцев", в том числе знаменитые песни военных лет, русские народные песни, романсы и музыкальные произведения о России. Продолжил программу Оркестр волынщиков Москвы.
Вечером состоялась премьера оперы "Виват, Россия!" композитора Геннадия Ставонина, которую представил Воронежский государственный театр оперы и балета. Действие разворачивается в 1696 году, когда в Воронеж прибывают солдаты Московского, Семёновского и Преображенского полков, чтобы начать строительство первого русского флота. Завершился фестивальный день красочным лазерным шоу.
Воронеж стал первым городом в маршрутной карте фестиваля. В июне, июле, августе и сентябре фестиваль примут Пермь, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и другие города, а уже 7 июня "Петровские музыкальные Ассамблеи" пройдут в Белгороде.