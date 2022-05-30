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В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи" - РИА Новости, 30.05.2022
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https://ria.ru/20220530/petrovskieassamblei-1791681182.html
В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи"
В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи" - РИА Новости, 30.05.2022
В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи"
Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи", открывшийся в Воронеже, стал отправной точкой музыкального марафона в честь 350-летия со дня рождения российского... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:34
2022-05-30T11:34
музейные маршруты россии - 2022
воронеж
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи", открывшийся в Воронеже, стал отправной точкой музыкального марафона в честь 350-летия со дня рождения российского императора, который пройдет в десяти городах, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.В церемонии открытия фестиваля 28 мая приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, президент Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов."Воронеж не случайно стал отправной точкой фестиваля. История города тесно связана с деятельностью государя императора Петра I. Сегодня на всех фестивальных площадках города удалось воссоздать уникальную атмосферу времён эпохи Петра Первого – петровские музыкальные ассамблеи", – приводятся в сообщении слова Брызгалова.Открыл фестиваль легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Прозвучали известные произведения из репертуара "александровцев", в том числе знаменитые песни военных лет, русские народные песни, романсы и музыкальные произведения о России. Продолжил программу Оркестр волынщиков Москвы.Вечером состоялась премьера оперы "Виват, Россия!" композитора Геннадия Ставонина, которую представил Воронежский государственный театр оперы и балета. Действие разворачивается в 1696 году, когда в Воронеж прибывают солдаты Московского, Семёновского и Преображенского полков, чтобы начать строительство первого русского флота. Завершился фестивальный день красочным лазерным шоу.Воронеж стал первым городом в маршрутной карте фестиваля. В июне, июле, августе и сентябре фестиваль примут Пермь, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и другие города, а уже 7 июня "Петровские музыкальные Ассамблеи" пройдут в Белгороде.
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РИА Новости
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воронеж, петр i
11:34 30.05.2022
 

В Воронеже стартовал фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи"

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФОткрытие фестиваля "Петровские музыкальные Ассамблеи" в Воронеже
Открытие фестиваля Петровские музыкальные Ассамблеи в Воронеже - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фестиваль "Петровские музыкальные Ассамблеи", открывшийся в Воронеже, стал отправной точкой музыкального марафона в честь 350-летия со дня рождения российского императора, который пройдет в десяти городах, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
В церемонии открытия фестиваля 28 мая приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, президент Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" и генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
"Воронеж не случайно стал отправной точкой фестиваля. История города тесно связана с деятельностью государя императора Петра I. Сегодня на всех фестивальных площадках города удалось воссоздать уникальную атмосферу времён эпохи Петра Первого – петровские музыкальные ассамблеи", – приводятся в сообщении слова Брызгалова.
Открыл фестиваль легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Прозвучали известные произведения из репертуара "александровцев", в том числе знаменитые песни военных лет, русские народные песни, романсы и музыкальные произведения о России. Продолжил программу Оркестр волынщиков Москвы.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:51Музейные маршруты России - 2022
В Пскове стартовали праздничные мероприятия к 350-летию Петра I
Вечером состоялась премьера оперы "Виват, Россия!" композитора Геннадия Ставонина, которую представил Воронежский государственный театр оперы и балета. Действие разворачивается в 1696 году, когда в Воронеж прибывают солдаты Московского, Семёновского и Преображенского полков, чтобы начать строительство первого русского флота. Завершился фестивальный день красочным лазерным шоу.
Воронеж стал первым городом в маршрутной карте фестиваля. В июне, июле, августе и сентябре фестиваль примут Пермь, Саратов, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Архангельск и другие города, а уже 7 июня "Петровские музыкальные Ассамблеи" пройдут в Белгороде.
 
Музейные маршруты России - 2022ВоронежПетр I
 
 
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