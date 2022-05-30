https://ria.ru/20220530/peru-1791663869.html

Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества

Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества - РИА Новости, 30.05.2022

Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества

Генеральная прокуратура Перу расширила предварительное расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, на этот раз главу государства заподозрили в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:40

2022-05-30T10:40

2022-05-30T10:40

в мире

педро кастильо

перу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737150310_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_c9d5351d861b37b42be6f5fc92721f6a.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Перу расширила предварительное расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, на этот раз главу государства заподозрили в организации преступного сообщества.Ранее расследование в отношении президента касалось фактов предполагаемой коррупции и якобы имевшего места плагиата при получении степени магистра в университете."Национальный прокурор Пабло Санчес распорядился расширить предварительное расследование в отношении президента Педро Кастильо по подозрению в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, продажей влияния и сговором при отягчающих обстоятельствах", - говорится в заявлении ведомства.Газета Comercio пишет, что Кастильо в качестве фигуранта присоединился к расследованию по делу бывшего министра транспорта Хуана Сильвы и шести депутатов от партии "Народное действие", которых из-за послушности указам президента называли фракцией "Дети".По мнению прокуратуры, преступная организация во главе с Кастильо действовала в недрах минтранса и состояла из двух групп с определенными задачами. Первая их них отвечала за переговоры с бизнесменами, желавшими выгодных господрядов. В нее входили два племянника президента Кастильо и экс-глава его секретариата Бруно Пачеко.Прокуратура также заявила об уважении статьи 117 национальной конституции, согласно которой президент Перу может быть обвинен в течение срока своих полномочий только за государственную измену, препятствование проведению выборов или роспуск Конгресса вне конституционных рамок.Как отмечает Comercio, бывший генпрокурор Сораида Авалос начала в отношении Кастильо два расследования, которые были приостановлены до окончания срока его полномочий в июле 2026 года. Одно из них было связано с предполагаемыми нарушениями в компаниях Petro-Peru и Provías Nacional, а другое - с присвоением должностей и званий в вооруженных силах и полиции.

https://ria.ru/20220102/somali-1766397028.html

https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, педро кастильо, перу