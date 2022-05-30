https://ria.ru/20220530/peru-1791663869.html
Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества
Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества - РИА Новости, 30.05.2022
Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества
Генеральная прокуратура Перу расширила предварительное расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, на этот раз главу государства заподозрили в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:40
2022-05-30T10:40
2022-05-30T10:40
в мире
педро кастильо
перу
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Перу расширила предварительное расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, на этот раз главу государства заподозрили в организации преступного сообщества.Ранее расследование в отношении президента касалось фактов предполагаемой коррупции и якобы имевшего места плагиата при получении степени магистра в университете."Национальный прокурор Пабло Санчес распорядился расширить предварительное расследование в отношении президента Педро Кастильо по подозрению в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, продажей влияния и сговором при отягчающих обстоятельствах", - говорится в заявлении ведомства.Газета Comercio пишет, что Кастильо в качестве фигуранта присоединился к расследованию по делу бывшего министра транспорта Хуана Сильвы и шести депутатов от партии "Народное действие", которых из-за послушности указам президента называли фракцией "Дети".По мнению прокуратуры, преступная организация во главе с Кастильо действовала в недрах минтранса и состояла из двух групп с определенными задачами. Первая их них отвечала за переговоры с бизнесменами, желавшими выгодных господрядов. В нее входили два племянника президента Кастильо и экс-глава его секретариата Бруно Пачеко.Прокуратура также заявила об уважении статьи 117 национальной конституции, согласно которой президент Перу может быть обвинен в течение срока своих полномочий только за государственную измену, препятствование проведению выборов или роспуск Конгресса вне конституционных рамок.Как отмечает Comercio, бывший генпрокурор Сораида Авалос начала в отношении Кастильо два расследования, которые были приостановлены до окончания срока его полномочий в июле 2026 года. Одно из них было связано с предполагаемыми нарушениями в компаниях Petro-Peru и Provías Nacional, а другое - с присвоением должностей и званий в вооруженных силах и полиции.
https://ria.ru/20220102/somali-1766397028.html
https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу
Президента Перу заподозрили в создании преступного сообщества
Против главы Перу Кастильо начали расследование по делу о создании преступного сообщества
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Перу расширила
предварительное расследование в отношении президента страны Педро Кастильо, на этот раз главу государства заподозрили в организации преступного сообщества.
Ранее расследование в отношении президента касалось фактов предполагаемой коррупции и якобы имевшего места плагиата при получении степени магистра в университете.
"Национальный прокурор Пабло Санчес распорядился расширить предварительное расследование в отношении президента Педро Кастильо
по подозрению в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, продажей влияния и сговором при отягчающих обстоятельствах", - говорится в заявлении ведомства.
Газета Comercio пишет, что Кастильо в качестве фигуранта присоединился к расследованию по делу бывшего министра транспорта Хуана Сильвы и шести депутатов от партии "Народное действие", которых из-за послушности указам президента называли фракцией "Дети".
По мнению прокуратуры, преступная организация во главе с Кастильо действовала в недрах минтранса и состояла из двух групп с определенными задачами. Первая их них отвечала за переговоры с бизнесменами, желавшими выгодных господрядов. В нее входили два племянника президента Кастильо и экс-глава его секретариата Бруно Пачеко.
Прокуратура также заявила об уважении статьи 117 национальной конституции, согласно которой президент Перу
может быть обвинен в течение срока своих полномочий только за государственную измену, препятствование проведению выборов или роспуск Конгресса вне конституционных рамок.
Как отмечает Comercio, бывший генпрокурор Сораида Авалос начала в отношении Кастильо два расследования, которые были приостановлены до окончания срока его полномочий в июле 2026 года. Одно из них было связано с предполагаемыми нарушениями в компаниях Petro-Peru и Provías Nacional, а другое - с присвоением должностей и званий в вооруженных силах и полиции.