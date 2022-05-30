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США и Китай работают над встречей глав оборонных ведомств, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
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США и Китай работают над встречей глав оборонных ведомств, сообщили СМИ
США и Китай работают над встречей глав оборонных ведомств, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
США и Китай работают над встречей глав оборонных ведомств, сообщили СМИ
США и КНР работают над организацией первой личной встречи глав оборонных ведомств на полях конференции в Сингапуре в июне, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:10
2022-05-30T16:10
в мире
ллойд остин
энтони блинкен
сингапур
китай
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США и КНР работают над организацией первой личной встречи глав оборонных ведомств на полях конференции в Сингапуре в июне, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники."Китай и США работают над утверждением первой личной встречи своих высших военных чиновников на полях конференции в Сингапуре с июне на фоне растущей напряженности из-за Тайваня", - говорится в сообщении газеты.Сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин намерен посетить форум "Шангри-ла диалог" который пройдет 10-12 июня. Визит китайского министра обороны Вэй Фэнхэ пока не объявлялся, однако, по словам источников газеты, министр намерен присутствовать. Газета отмечает, что проведение этой встречи еще не окончательно, и планы могут измениться.Сам Остин ранее также заявлял, что в июне рассчитывает провести встречу с Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
https://ria.ru/20220527/politika-1791006927.html
https://ria.ru/20220526/kitay-1790879133.html
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в мире, ллойд остин, энтони блинкен, сингапур, китай, сша, министерство обороны сша
16:10 30.05.2022
 
США и Китай работают над встречей глав оборонных ведомств, сообщили СМИ

WSJ: США и Китай работают над встречей глав оборонных ведомств в июне

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США и КНР работают над организацией первой личной встречи глав оборонных ведомств на полях конференции в Сингапуре в июне, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Китай и США работают над утверждением первой личной встречи своих высших военных чиновников на полях конференции в Сингапуре с июне на фоне растущей напряженности из-за Тайваня", - говорится в сообщении газеты.
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Сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин намерен посетить форум "Шангри-ла диалог" который пройдет 10-12 июня. Визит китайского министра обороны Вэй Фэнхэ пока не объявлялся, однако, по словам источников газеты, министр намерен присутствовать. Газета отмечает, что проведение этой встречи еще не окончательно, и планы могут измениться.
Сам Остин ранее также заявлял, что в июне рассчитывает провести встречу с Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности "Шангри-ла диалог" в Сингапуре.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной курсу США в отношении КНР, заявил, что США рассматривают Китай как "самый серьезный долгосрочный вызов" международному порядку. Вместе с тем он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня, при этом выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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В миреЛлойд ОстинЭнтони БлинкенСингапурКитайСШАМинистерство обороны США
 
 
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