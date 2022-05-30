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Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей - РИА Новости, 30.05.2022
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Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей
Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей - РИА Новости, 30.05.2022
Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей
Средний размер пенсий в Московской области составит 19 тысяч рублей, а региональный прожиточный минимум увеличится на полторы тысячи рублей, рассказал... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:18
2022-05-30T12:55
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Средний размер пенсий в Московской области составит 19 тысяч рублей, а региональный прожиточный минимум увеличится на полторы тысячи рублей, рассказал губернатор Андрей Воробьёв."19 тысяч рублей у нас будет средний размер пенсий в Подмосковье. Региональный прожиточный минимум увеличится на полторы тысячи рублей и составил 16 223 рубля. по нашим подсчётам, дополнительная помощь будет оказана ещё 40 тысячам жителям Подмосковья ", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и министрами.Как отметили в пресс-службе губернатора, с июня более 350 тысяч жителей региона получат социальные выплаты в увеличенном размере.В своем выступлении на заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин поручил проиндексировать с 1 июня 2022 года на 10% пенсии, базовые значения МРОТ и прожиточного минимума.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:18 30.05.2022 (обновлено: 12:55 30.05.2022)
 
Средний размер пенсий в Подмосковье составит 19 тысяч рублей

Глава Подмосковья Воробьев: средний размер пенсий в регионе составит 19 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Средний размер пенсий в Московской области составит 19 тысяч рублей, а региональный прожиточный минимум увеличится на полторы тысячи рублей, рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
"19 тысяч рублей у нас будет средний размер пенсий в Подмосковье. Региональный прожиточный минимум увеличится на полторы тысячи рублей и составил 16 223 рубля. по нашим подсчётам, дополнительная помощь будет оказана ещё 40 тысячам жителям Подмосковья ", - сказал Воробьёв в ходе совещания с главами округов и министрами.
Как отметили в пресс-службе губернатора, с июня более 350 тысяч жителей региона получат социальные выплаты в увеличенном размере.
В своем выступлении на заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин поручил проиндексировать с 1 июня 2022 года на 10% пенсии, базовые значения МРОТ и прожиточного минимума.
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25 мая, 20:03
На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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