https://ria.ru/20220530/ospa-1791874288.html
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ
Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:35
2022-05-30T20:35
2022-05-30T20:35
в мире
перу
оспа обезьян
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República.У больного диабет, который не лечился. Как сообщает, в свою очередь, газета Correo, у мужчины наблюдается поражение кожи и пятна, а также анемия.У пациента были взяты анализы, он находится в изоляции.
https://ria.ru/20220530/ospa-1791763240.html
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в мире, перу, оспа обезьян
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ
Газета La Republica сообщила, что у жителя Перу подозревают оспу обезьян