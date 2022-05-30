https://ria.ru/20220530/ospa-1791874288.html

У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ

У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022

У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ

Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:35

2022-05-30T20:35

2022-05-30T20:35

в мире

перу

оспа обезьян

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República.У больного диабет, который не лечился. Как сообщает, в свою очередь, газета Correo, у мужчины наблюдается поражение кожи и пятна, а также анемия.У пациента были взяты анализы, он находится в изоляции.

https://ria.ru/20220530/ospa-1791763240.html

перу

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в мире, перу, оспа обезьян