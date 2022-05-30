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У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
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У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ
Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:35
2022-05-30T20:35
в мире
перу
оспа обезьян
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República.У больного диабет, который не лечился. Как сообщает, в свою очередь, газета Correo, у мужчины наблюдается поражение кожи и пятна, а также анемия.У пациента были взяты анализы, он находится в изоляции.
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в мире, перу, оспа обезьян
20:35 30.05.2022
 
У жителя Перу подозревают оспу обезьян, сообщили СМИ

Газета La Republica сообщила, что у жителя Перу подозревают оспу обезьян

© Pixabay / Free-PhotosВид на руины города Мачу-Пикчу, Перу
Вид на руины города Мачу-Пикчу, Перу - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Pixabay / Free-Photos
Вид на руины города Мачу-Пикчу, Перу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая - РИА Новости. Оспу обезьян подозревают у пожилого жителя Перу, его семья отрицает возможность заражения, сообщает газета La República.
"Мужчина в возрасте 70 лет может быть первым человеком в Перу, заболевшим оспой обезьян. Однако его родственники опровергают заражение и заверяют, что они являются жертвами дискриминации со стороны персонала больницы", - отмечает издание.
У больного диабет, который не лечился. Как сообщает, в свою очередь, газета Correo, у мужчины наблюдается поражение кожи и пятна, а также анемия.
У пациента были взяты анализы, он находится в изоляции.
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