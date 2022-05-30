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Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО, сообщили СМИ

Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2022

Власти США изучают возможность поставок Киеву РСЗО, сообщили СМИ

Власти США изучают возможность поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), однако без дальнобойных ракет, сообщает газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:53

2022-05-30T20:53

2022-05-30T20:59

в мире

сша

киев

украина

нато

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Власти США изучают возможность поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), однако без дальнобойных ракет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники в американской администрации.Как отметил источник, окончательное решение по данному вопросу в Вашингтоне еще не принято.Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе. Газета Wall Street Journal в недавнем материале писала, что в рамках новой помощи Вашингтон намерен поставить РСЗО, способные бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины". Также в новый пакет помощи, как ожидается, войдут системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220527/vooruzhenie-1791158497.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, нато, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента)