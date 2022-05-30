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В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП - РИА Новости, 30.05.2022
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В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП
В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП - РИА Новости, 30.05.2022
В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в понедельник приняла решение приостановить на время действия режима ЧП ввоз, вывоз, реэкспорт и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:04
2022-05-30T20:04
в мире
молдавия
оружие
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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в понедельник приняла решение приостановить на время действия режима ЧП ввоз, вывоз, реэкспорт и транзит оружия и боеприпасов гражданского назначения, говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.Власти Молдавии с 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней, затем срок действия этого периода был продлен еще на 60 дней.Ужесточены условия торговли оружием и боеприпасами гражданского назначения. В частности, их запрещено выставлять на витрины. Продажа разрешена только лицам, обладающим специальным разрешением, информация обо вех покупателях передается полиции. Владельцы торговых точек по продаже оружия должны увеличить штат продавцов и охраны. В оружейный магазин могут зайти максимум три человека. Оружейники получат право проверять законность владения гражданскими лицами оружием во время проведения технической проверки вооружения.
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в мире, молдавия, оружие
20:04 30.05.2022
 
В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП

В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия гражданского назначения на время режима ЧП

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в понедельник приняла решение приостановить на время действия режима ЧП ввоз, вывоз, реэкспорт и транзит оружия и боеприпасов гражданского назначения, говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
Власти Молдавии с 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней, затем срок действия этого периода был продлен еще на 60 дней.
"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям на период чрезвычайного положения приостанавливается проведение операций по импорту, экспорту/реэкспорту и транзиту оружия и боеприпасов гражданского назначения", - говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.
Ужесточены условия торговли оружием и боеприпасами гражданского назначения. В частности, их запрещено выставлять на витрины. Продажа разрешена только лицам, обладающим специальным разрешением, информация обо вех покупателях передается полиции. Владельцы торговых точек по продаже оружия должны увеличить штат продавцов и охраны. В оружейный магазин могут зайти максимум три человека. Оружейники получат право проверять законность владения гражданскими лицами оружием во время проведения технической проверки вооружения.
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