https://ria.ru/20220530/oruzhie-1791871207.html

В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП

В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП - РИА Новости, 30.05.2022

В Молдавии приостановили ввоз и вывоз оружия на время действия режима ЧП

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в понедельник приняла решение приостановить на время действия режима ЧП ввоз, вывоз, реэкспорт и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:04

2022-05-30T20:04

2022-05-30T20:04

в мире

молдавия

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в понедельник приняла решение приостановить на время действия режима ЧП ввоз, вывоз, реэкспорт и транзит оружия и боеприпасов гражданского назначения, говорится в решении, опубликованном на сайте кабмина.Власти Молдавии с 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней, затем срок действия этого периода был продлен еще на 60 дней.Ужесточены условия торговли оружием и боеприпасами гражданского назначения. В частности, их запрещено выставлять на витрины. Продажа разрешена только лицам, обладающим специальным разрешением, информация обо вех покупателях передается полиции. Владельцы торговых точек по продаже оружия должны увеличить штат продавцов и охраны. В оружейный магазин могут зайти максимум три человека. Оружейники получат право проверять законность владения гражданскими лицами оружием во время проведения технической проверки вооружения.

https://ria.ru/20220529/miting-1791555165.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, оружие