https://ria.ru/20220530/oruzhie-1791812978.html

Поставки оружия Украине вынудили Канаду пополнять запасы

Поставки оружия Украине вынудили Канаду пополнять запасы - РИА Новости, 30.05.2022

Поставки оружия Украине вынудили Канаду пополнять запасы

Канадское правительство запросило поставки артиллерийских снарядов у Южной Кореи, чтобы восполнить дефицит вооружений из-за военной помощи Украине, сообщает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:02

2022-05-30T17:02

2022-05-30T17:02

в мире

южная корея

украина

канада

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Канадское правительство запросило поставки артиллерийских снарядов у Южной Кореи, чтобы восполнить дефицит вооружений из-за военной помощи Украине, сообщает International Business Times.Южная Корея ранее отказывалась поставлять вооружения Украине напрямую, отклонив запрос Владимира Зеленского, и вместо этого предоставляла лишь гуманитарную помощь, а также бронежилеты и медикаменты. Однако новый президент страны Юн Сок Ель, вступивший в должность 10 мая, уже показал интерес к сближению с Вашингтоном. Издание предполагает, что он может дать зеленый свет на непрямые поставки вооружения Украине."Никаких официальных действий, связанных с запросом, не идет", — прокомментировал ситуацию представитель министерства обороны Южной Кореи.Тем не менее, корейская телевещательная компания SBS со ссылкой на представителя министерства обороны сообщила, что Корея планирует продать Канаде около ста тысяч снарядов из резервов страны по цене ниже рынка.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Европейское полицейское агентство Европол обеспокоено тем, что поставляемые Украине странами Евросоюза вооружения в итоге могут попасть в руки "преступных группировок". В ведомстве готовится создание международной рабочей группы, которая изучит стратегии в отношении данной ситуации. Кроме того, в Европоле наблюдают за трафиком "известных протеррористических и склонных к насилию экстремистов" между Украиной и Евросоюзом.

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791094624.html

https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

южная корея

украина

канада

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в мире, южная корея, украина, канада