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В Британии испугались "удара" российским супероружием

В Британии испугались "удара" российским супероружием - РИА Новости, 30.05.2022

В Британии испугались "удара" российским супероружием

У Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", заявил в беседе с газетой... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T02:15

2022-05-30T02:15

2022-05-30T02:16

игорь конашенков

великобритания

россия

украина

в мире

ракетный комплекс "кинжал"

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. У Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", заявил в беседе с газетой Daily Express эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.По его мнению, отсутствие оборонительных вооружений может сделать страну чрезвычайно уязвимой в случае "нанесения удара".В свою очередь, аналитик Алекс Лорд заявил, что российское "супероружие" находится в пределах "возможного удара" по Великобритании.Авторы статьи заключили, что Соединенное Королевство может оказаться "совершенно беззащитным" перед "страшным" российским оружием.В марте официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Россия ударила гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Ивано-Франковской области по хранилищу боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также по крупным складам горючего в Николаевской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html

https://ria.ru/20220322/predosterezhenie-1779364132.html

великобритания

россия

украина

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игорь конашенков, великобритания, россия, украина, в мире, ракетный комплекс "кинжал"