02:15 30.05.2022 (обновлено: 02:16 30.05.2022)
В Британии испугались "удара" российским супероружием
Профессор Футтер: у Британии нет средств для перехвата и уничтожения ракеты "Кинжал"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. У Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", заявил в беседе с газетой Daily Express эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.
По его мнению, отсутствие оборонительных вооружений может сделать страну чрезвычайно уязвимой в случае "нанесения удара".
"У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты", — пояснил Футтер.
В свою очередь, аналитик Алекс Лорд заявил, что российское "супероружие" находится в пределах "возможного удара" по Великобритании.
"Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К, что особенно важно — некоторое число из них находились в Калининградской области перед 24 февраля. Там они находятся в пределах досягаемости Великобритании", — отметил Лорд.
Авторы статьи заключили, что Соединенное Королевство может оказаться "совершенно беззащитным" перед "страшным" российским оружием.
22 марта, 20:03На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
В марте официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Россия ударила гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Ивано-Франковской области по хранилищу боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также по крупным складам горючего в Николаевской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.