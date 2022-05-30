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В Британии испугались "удара" российским супероружием - РИА Новости, 30.05.2022
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В Британии испугались "удара" российским супероружием
В Британии испугались "удара" российским супероружием - РИА Новости, 30.05.2022
В Британии испугались "удара" российским супероружием
У Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", заявил в беседе с газетой... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:15
2022-05-30T02:16
игорь конашенков
великобритания
россия
украина
в мире
ракетный комплекс "кинжал"
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. У Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", заявил в беседе с газетой Daily Express эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.По его мнению, отсутствие оборонительных вооружений может сделать страну чрезвычайно уязвимой в случае "нанесения удара".В свою очередь, аналитик Алекс Лорд заявил, что российское "супероружие" находится в пределах "возможного удара" по Великобритании.Авторы статьи заключили, что Соединенное Королевство может оказаться "совершенно беззащитным" перед "страшным" российским оружием.В марте официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Россия ударила гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Ивано-Франковской области по хранилищу боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также по крупным складам горючего в Николаевской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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игорь конашенков, великобритания, россия, украина, в мире, ракетный комплекс "кинжал"
02:15 30.05.2022 (обновлено: 02:16 30.05.2022)
 
В Британии испугались "удара" российским супероружием

Профессор Футтер: у Британии нет средств для перехвата и уничтожения ракеты "Кинжал"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. У Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса "Кинжал", заявил в беседе с газетой Daily Express эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.
По его мнению, отсутствие оборонительных вооружений может сделать страну чрезвычайно уязвимой в случае "нанесения удара".

"У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты", — пояснил Футтер.

В свою очередь, аналитик Алекс Лорд заявил, что российское "супероружие" находится в пределах "возможного удара" по Великобритании.

"Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К, что особенно важно — некоторое число из них находились в Калининградской области перед 24 февраля. Там они находятся в пределах досягаемости Великобритании", — отметил Лорд.

Авторы статьи заключили, что Соединенное Королевство может оказаться "совершенно беззащитным" перед "страшным" российским оружием.
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На Западе оценили возможности российского "Кинжала"
В марте официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Россия ударила гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Ивано-Франковской области по хранилищу боевых частей для украинских тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также по крупным складам горючего в Николаевской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
22 марта, 00:57Специальная военная операция на Украине
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