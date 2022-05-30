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Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей
Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей - РИА Новости, 30.05.2022
Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей
Правительство Брянской области назвало фейком информацию о принудительной эвакуации жителей приграничных территорий. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:50
2022-05-30T16:50
2022-05-30T16:50
брянская область
общество
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БРЯНСК, 30 мая - РИА Новости. Правительство Брянской области назвало фейком информацию о принудительной эвакуации жителей приграничных территорий.Фото фейкового документа, адресованного главам муниципальных районов, о принудительной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов за подписью губернатора появилось в соцсетях."Ситуация на территории Российской Федерации, в том числе и приграничных районах Брянской области, контролируется Минобороны Российской Федерации. Принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов проводиться не будет", - сообщает региональное правительство, подчеркивая, что распространяемая в соцсетях информация является фейком.Власти призывают доверять только проверенным источникам информации.
https://ria.ru/20220519/mchs-1789542260.html
https://ria.ru/20220527/voenkomat-1791269682.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, общество
Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей
Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей приграничных районов