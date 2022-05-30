https://ria.ru/20220530/oproverzhenie-1791807191.html

Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей

Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей - РИА Новости, 30.05.2022

Брянские власти опровергли фейк о принудительной эвакуации жителей

Правительство Брянской области назвало фейком информацию о принудительной эвакуации жителей приграничных территорий. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:50

2022-05-30T16:50

2022-05-30T16:50

брянская область

общество

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БРЯНСК, 30 мая - РИА Новости. Правительство Брянской области назвало фейком информацию о принудительной эвакуации жителей приграничных территорий.Фото фейкового документа, адресованного главам муниципальных районов, о принудительной эвакуации жителей приграничных населенных пунктов за подписью губернатора появилось в соцсетях."Ситуация на территории Российской Федерации, в том числе и приграничных районах Брянской области, контролируется Минобороны Российской Федерации. Принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов проводиться не будет", - сообщает региональное правительство, подчеркивая, что распространяемая в соцсетях информация является фейком.Власти призывают доверять только проверенным источникам информации.

https://ria.ru/20220519/mchs-1789542260.html

https://ria.ru/20220527/voenkomat-1791269682.html

брянская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, общество