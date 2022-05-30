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Украинские войска выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/obstrel-1791894706.html
Украинские войска выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке
Украинские войска выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке
Украинские войска за 50 минут выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контрою и координации... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:49
2022-05-30T22:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контрою и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Отмечается, что два обстрела Горловки произошли со стороны населенных пунктов Майорск и Шумы. Также при обстрелах применялось стрелковое оружие.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донбасс
22:49 30.05.2022
 
Украинские войска выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкЖитель Горловки в разрушенном доме
Житель Горловки в разрушенном доме - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Житель Горловки в разрушенном доме. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 13 гранат из РПГ по Горловке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контрою и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Отмечается, что два обстрела Горловки произошли со стороны населенных пунктов Майорск и Шумы. Также при обстрелах применялось стрелковое оружие.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Указатель на въезде в город Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 16:18Специальная военная операция на Украине
Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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