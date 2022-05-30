https://ria.ru/20220530/obstrel-1791843903.html

При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель

При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 30.05.2022

При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель

Украинские войска обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике, погиб мужчина, ранены восемь человек, в том числе двое детей, сообщил мэр города... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:36

2022-05-30T18:36

2022-05-30T18:36

специальная военная операция на украине

стаханов

украина

донбасс

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148979/57/1489795749_0:116:1163:770_1920x0_80_0_0_3b4ff57455cd4b2ab21d99890bd14a22.jpg

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике, погиб мужчина, ранены восемь человек, в том числе двое детей, сообщил мэр города Сергей Желваков.Также один мирный житель погиб.На Украине 24 февраля началась российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791734577.html

стаханов

украина

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стаханов, украина, донбасс, луганская народная республика