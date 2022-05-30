https://ria.ru/20220530/obstrel-1791843903.html
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
Украинские войска обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике, погиб мужчина, ранены восемь человек, в том числе двое детей, сообщил мэр города... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:36
2022-05-30T18:36
2022-05-30T18:36
специальная военная операция на украине
стаханов
украина
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике, погиб мужчина, ранены восемь человек, в том числе двое детей, сообщил мэр города Сергей Желваков.Также один мирный житель погиб.На Украине 24 февраля началась российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791734577.html
стаханов
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стаханов, украина, донбасс, луганская народная республика
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Стаханова в ЛНР погиб мужчина и ранены восемь человек