Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск выпустили по городу Горловка пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.20 мск выпустили по соседнему поселку Гольмовский шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контрою и координации (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.), населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, по данным ДНР, в 17.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.