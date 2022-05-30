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Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/obstrel-1791825998.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский
Украинские войска в 17.00 мск выпустили по городу Горловка пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.20 мск выпустили по соседнему поселку Гольмовский шесть РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:47
2022-05-30T17:47
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск выпустили по городу Горловка пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.20 мск выпустили по соседнему поселку Гольмовский шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контрою и координации (СЦКК).Кроме того, по данным ДНР, в 17.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, украина, донецкая народная республика
17:47 30.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск выпустили по городу Горловка пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.20 мск выпустили по соседнему поселку Гольмовский шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контрою и координации (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.), населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, по данным ДНР, в 17.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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