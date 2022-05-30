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Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский

Украинские войска в 17.00 мск выпустили по городу Горловка пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.20 мск выпустили по соседнему поселку Гольмовский шесть РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:47

2022-05-30T17:47

2022-05-30T17:47

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 мск выпустили по городу Горловка пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 17.20 мск выпустили по соседнему поселку Гольмовский шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контрою и координации (СЦКК).Кроме того, по данным ДНР, в 17.20 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220530/yasinovataya-1791796208.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика