https://ria.ru/20220530/obstrel-1791628603.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T00:53
2022-05-30T00:53
2022-05-30T01:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html
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в мире, владимир путин, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
00:53 30.05.2022 (обновлено: 01:11 30.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую