https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791796422.html
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой - РИА Новости, 30.05.2022
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой
Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:19
2022-05-30T16:19
2022-05-30T17:17
россия
российский союз ректоров
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.По его словам, речь идет о формировании национальной системы, которая учитывала бы и преимущества опыта существования отечественного образования внутри большого международного процесса. Афанасьев добавил, что о возвращении к модели, действовавшей в стране до 1991-го, речи не идет."Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход", — пообещал Афанасьев.По словам министра, система будет разработана с учетом международных интересов России, интересов абитуриентов и вузов.Ведомство планирует организовать дискуссию среди профессионалов образования. На этот четверг также намечено заседание совета Российского союза ректоров, у них будет возможность высказаться и внести свои предложения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/onischenko-1790779442.html
https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский союз ректоров, общество, навигатор абитуриента
16:19 30.05.2022 (обновлено: 17:17 30.05.2022)
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой
Замглавы Минобрнауки Афанасьев исключил возврат к советской системе образования в вузах
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
По его словам, речь идет о формировании национальной системы, которая учитывала бы и преимущества опыта существования отечественного образования внутри большого международного процесса. Афанасьев добавил, что о возвращении к модели, действовавшей в стране до 1991-го, речи не идет.
"Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход", — пообещал Афанасьев.
По словам министра, система будет разработана с учетом международных интересов России, интересов абитуриентов и вузов.
Ведомство планирует организовать дискуссию среди профессионалов образования. На этот четверг также намечено заседание совета Российского союза ректоров
, у них будет возможность высказаться и внести свои предложения.