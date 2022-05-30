Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791796422.html
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой - РИА Новости, 30.05.2022
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой
Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:19
2022-05-30T17:17
россия
российский союз ректоров
общество
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783689142_0:268:3077:1999_1920x0_80_0_0_3fe98d11c1f7ca6acdf4e248262ebc92.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.По его словам, речь идет о формировании национальной системы, которая учитывала бы и преимущества опыта существования отечественного образования внутри большого международного процесса. Афанасьев добавил, что о возвращении к модели, действовавшей в стране до 1991-го, речи не идет."Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход", — пообещал Афанасьев.По словам министра, система будет разработана с учетом международных интересов России, интересов абитуриентов и вузов.Ведомство планирует организовать дискуссию среди профессионалов образования. На этот четверг также намечено заседание совета Российского союза ректоров, у них будет возможность высказаться и внести свои предложения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/onischenko-1790779442.html
https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783689142_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e377e5340a2a261053baf5af6ec0dbc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский союз ректоров, общество, навигатор абитуриента
16:19 30.05.2022 (обновлено: 17:17 30.05.2022)
 
Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой

Замглавы Минобрнауки Афанасьев исключил возврат к советской системе образования в вузах

© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУ
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
По его словам, речь идет о формировании национальной системы, которая учитывала бы и преимущества опыта существования отечественного образования внутри большого международного процесса. Афанасьев добавил, что о возвращении к модели, действовавшей в стране до 1991-го, речи не идет.
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:23Сказано в эфире
Онищенко: мы должны взять из Болонской системы самое лучшее
"Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход", — пообещал Афанасьев.
По словам министра, система будет разработана с учетом международных интересов России, интересов абитуриентов и вузов.
Ведомство планирует организовать дискуссию среди профессионалов образования. На этот четверг также намечено заседание совета Российского союза ректоров, у них будет возможность высказаться и внести свои предложения.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:41
Болонская система образования
 
РоссияРоссийский союз ректоровОбществоНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала