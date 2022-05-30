https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791796422.html

Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой

Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой - РИА Новости, 30.05.2022

Минобрнауки спланирует переход от Болонской системы образования к новой

Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:19

2022-05-30T16:19

2022-05-30T17:17

россия

российский союз ректоров

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.По его словам, речь идет о формировании национальной системы, которая учитывала бы и преимущества опыта существования отечественного образования внутри большого международного процесса. Афанасьев добавил, что о возвращении к модели, действовавшей в стране до 1991-го, речи не идет."Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход", — пообещал Афанасьев.По словам министра, система будет разработана с учетом международных интересов России, интересов абитуриентов и вузов.Ведомство планирует организовать дискуссию среди профессионалов образования. На этот четверг также намечено заседание совета Российского союза ректоров, у них будет возможность высказаться и внести свои предложения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/onischenko-1790779442.html

https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, российский союз ректоров, общество, навигатор абитуриента