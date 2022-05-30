Рейтинг@Mail.ru
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791717402.html
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании - РИА Новости, 30.05.2022
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании
Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:54
2022-05-30T12:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
образование - общество
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и получения научных степеней.Документ внесен в понедельник. Им в частности предлагается обратиться к правительствам других стран с просьбой разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования и отменить процедуры легализации российских документов об образовании, получения научных степеней.Отношения России со странами Запада обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Киев постоянно призывает Запад разрывать отношения с российским бизнесом и государственными предприятиями.
https://ria.ru/20220513/turisty-1788347133.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, образование - общество, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
12:54 30.05.2022
 
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании

Рада призовет другие страны отменить легализацию российских документов об образовании

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и получения научных степеней.
Документ внесен в понедельник. Им в частности предлагается обратиться к правительствам других стран с просьбой разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования и отменить процедуры легализации российских документов об образовании, получения научных степеней.
Отношения России со странами Запада обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Киев постоянно призывает Запад разрывать отношения с российским бизнесом и государственными предприятиями.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:18Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал Италию закрыться для российских туристов
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреОбразование - ОбществоСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала