https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791717402.html
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании - РИА Новости, 30.05.2022
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании
Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:54
2022-05-30T12:54
2022-05-30T12:54
специальная военная операция на украине
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образование - общество
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и получения научных степеней.Документ внесен в понедельник. Им в частности предлагается обратиться к правительствам других стран с просьбой разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования и отменить процедуры легализации российских документов об образовании, получения научных степеней.Отношения России со странами Запада обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Киев постоянно призывает Запад разрывать отношения с российским бизнесом и государственными предприятиями.
https://ria.ru/20220513/turisty-1788347133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, образование - общество, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании
Рада призовет другие страны отменить легализацию российских документов об образовании