https://ria.ru/20220530/obrazovanie-1791717402.html

Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании

Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании - РИА Новости, 30.05.2022

Рада призовет страны не признавать российские документы об образовании

Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:54

2022-05-30T12:54

2022-05-30T12:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала проект постановления, в котором другим странам предлагается отменить легализацию российских документов об образовании и получения научных степеней.Документ внесен в понедельник. Им в частности предлагается обратиться к правительствам других стран с просьбой разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования и отменить процедуры легализации российских документов об образовании, получения научных степеней.Отношения России со странами Запада обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Киев постоянно призывает Запад разрывать отношения с российским бизнесом и государственными предприятиями.

https://ria.ru/20220513/turisty-1788347133.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, образование - общество, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр