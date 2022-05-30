https://ria.ru/20220530/neft-1791806923.html

Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций

Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций - РИА Новости, 30.05.2022

Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал предложение ЕС об исключении поставок российской нефти по трубопроводу из европейских ограничений, но заявил... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:49

2022-05-30T16:49

2022-05-30T16:53

экономика

россия

украина

брюссель

евросоюз

венгрия

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал предложение ЕС об исключении поставок российской нефти по трубопроводу из европейских ограничений, но заявил о необходимости гарантий поставок энергоресурсов для его страны.Ранее источник в ЕС сообщил, что в настоящее время в рамках шестого пакета антироссийских санкций обсуждается только эмбарго на нефть России, поставляемую по морю, трубопроводная российская нефть пока из санкций будет исключена."Это хороший подход, но нам нужны гарантии, что в случае аварии на российском нефтепроводе, проходящем через Украину, мы будем иметь возможность получать российскую нефть из других источников", - сказал Орбан перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе.

россия

украина

брюссель

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, брюссель, евросоюз, венгрия, виктор орбан