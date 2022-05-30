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Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций - РИА Новости, 30.05.2022
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Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций
Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций - РИА Новости, 30.05.2022
Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал предложение ЕС об исключении поставок российской нефти по трубопроводу из европейских ограничений, но заявил... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:49
2022-05-30T16:53
экономика
россия
украина
брюссель
евросоюз
венгрия
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал предложение ЕС об исключении поставок российской нефти по трубопроводу из европейских ограничений, но заявил о необходимости гарантий поставок энергоресурсов для его страны.Ранее источник в ЕС сообщил, что в настоящее время в рамках шестого пакета антироссийских санкций обсуждается только эмбарго на нефть России, поставляемую по морю, трубопроводная российская нефть пока из санкций будет исключена."Это хороший подход, но нам нужны гарантии, что в случае аварии на российском нефтепроводе, проходящем через Украину, мы будем иметь возможность получать российскую нефть из других источников", - сказал Орбан перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе.
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экономика, россия, украина, брюссель, евросоюз, венгрия, виктор орбан
16:49 30.05.2022 (обновлено: 16:53 30.05.2022)
 
Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций

Премьер Венгрии Орбан поддержал идею исключить российскую трубопроводную нефть из санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал предложение ЕС об исключении поставок российской нефти по трубопроводу из европейских ограничений, но заявил о необходимости гарантий поставок энергоресурсов для его страны.
Ранее источник в ЕС сообщил, что в настоящее время в рамках шестого пакета антироссийских санкций обсуждается только эмбарго на нефть России, поставляемую по морю, трубопроводная российская нефть пока из санкций будет исключена.
"Это хороший подход, но нам нужны гарантии, что в случае аварии на российском нефтепроводе, проходящем через Украину, мы будем иметь возможность получать российскую нефть из других источников", - сказал Орбан перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе.
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ЭкономикаРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзВенгрияВиктор Орбан
 
 
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