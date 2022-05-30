https://ria.ru/20220530/nedvizhimost-1791891673.html

СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций

СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций - РИА Новости, 30.05.2022

СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций

Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T22:25

2022-05-30T22:25

2022-05-30T22:51

евросоюз

еврокомиссия

кипр

украина

антон силуанов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со ссылкой на источники.Агентство в начале мая сообщало, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе.По данным Блумберг, мера была исключена из-за давления по этому вопросу со стороны Кипра.В Брюсселе 30 и 31 мая проходит внеочередной саммит глав ЕС. На нем обсуждаются в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций, который включает полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти. Некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада как в политике, так и в экономике.

https://ria.ru/20220530/neft-1791806923.html

https://ria.ru/20220529/sanktsii-1791617783.html

кипр

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евросоюз, еврокомиссия, кипр, украина, антон силуанов, санкции в отношении россии