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СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций - РИА Новости, 30.05.2022
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СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций
СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций - РИА Новости, 30.05.2022
СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций
Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:25
2022-05-30T22:51
евросоюз
еврокомиссия
кипр
украина
антон силуанов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со ссылкой на источники.Агентство в начале мая сообщало, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе.По данным Блумберг, мера была исключена из-за давления по этому вопросу со стороны Кипра.В Брюсселе 30 и 31 мая проходит внеочередной саммит глав ЕС. На нем обсуждаются в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций, который включает полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти. Некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада как в политике, так и в экономике.
https://ria.ru/20220530/neft-1791806923.html
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евросоюз, еврокомиссия, кипр, украина, антон силуанов, санкции в отношении россии
22:25 30.05.2022 (обновлено: 22:51 30.05.2022)
 
СМИ: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из санкций

Bloomberg: запрет на покупку недвижимости в ЕС для россиян исключили из проекта санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней версии проекта новых санкций ЕС против России, передает Блумберг со ссылкой на источники.
Агентство в начале мая сообщало, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает запретить продавать или передавать российским гражданам и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Премьер Венгрии поддержал идею исключить трубопроводную нефть из санкций
По данным Блумберг, мера была исключена из-за давления по этому вопросу со стороны Кипра.
В Брюсселе 30 и 31 мая проходит внеочередной саммит глав ЕС. На нем обсуждаются в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций, который включает полное или частичное эмбарго на поставки российской нефти. Некоторые государства, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада как в политике, так и в экономике.
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ЕвросоюзЕврокомиссияКипрУкраинаАнтон СилуановСанкции в отношении России
 
 
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