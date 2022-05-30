Под грифом "Секретно": укронацизм эпохи Брежнева
Архивные документы Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), найденные в последние полгода во Львовской и Тернопольской областях. Документы пролежали в земле более 60 лет.
Сегодня у Бандеры и Шухевича множество фанатов, но история украинского нацизма началась задолго до Майдана. Как оказалось, после победы над фашизмом всех бандеровцев обезвредить не удалось. Мало того, с молчаливого согласия руководителей советской Украины последователи идей Третьего рейха стали поднимать голову еще в 1960–70-е годы.
Российский государственный архив новейшей истории рассекретил любопытные документы времен советский Украины. Эти материалы в 1960–70-x гг. под грифом "Совершенно секретно" спецслужбы готовили для высшего руководства СССР.
Из справок следует, что известная активизация бывших бандеровцев, которых амнистировал Никита Хрущев, происходила при содействии первых лиц Украинской ССР.
Так, в одном из документов сказано, что после реабилитации членов бандеровских бандформирований к августу 1956 года более 20 тысяч националистов вернулись в Западную Украину. Из них семь тысяч – непосредственно во Львовскую область, две тысячи осели во Львове, при этом только 196 из них жили в этом городе до Великой Отечественной войны.
Так этот регион стал местом концентрации бывших боевиков ОУН-УПА* (организация запрещена в России), что вызвало рост подпольного радикального национализма в республике.
© РИА Новости / Павел ПаламарчукВетераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове.
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове.
Спустя девять лет, в 1965 году, выпускник Львовского университета, доктор исторических наук, профессор и секретарь Львовского обкома Валентин Маланчук в письме самому Брежневу доложит, что всего в область вернулись свыше 40 тысяч участников оуновских банд и членов их семей. Кстати, отец профессора был убит бандеровцами в 1945-м.
Маланчук выступил с резкой критикой политики компартии Украины. В частности, он написал, что не согласен с неожиданным указанием Киева о повсеместном и ускоренном переходе преподавания на украинский язык.
По его словам, такое педалирование языкового вопроса вызвало недоумение даже у ректоров львовских вузов и породило массу нежелательных разговоров.
Маланчук в письме упомянул беседу с заведующим отдела пропаганды и агитации ЦК компартии Украины товарищем Шевелем, который заявил, что не нужно бояться выражения "украинизация", а следует браться за ее претворение в жизнь.
Маланчук сообщил Брежневу, что бывшие члены оуновских бандформирований назначаются партийным руководством на ответственные должности:
"Не менее показательна и история с журналом "Жовтень", республиканским литературно-художественным и общественно-политическим органом Союза писателей Украины, издаваемым во Львове. Редактором журнала вопреки мнению Львовского обкома был утвержден поэт Братунь, человек политически незрелый, в прошлом руководитель молодежной оуновской организации, исключавшийся из партии".
Характерно, что, как только бюро Львовского обкома партии решило убрать открытого националиста с должности главреда, у него тут же обнаружился защитник в Киеве. Им был сам первый секретарь ЦК компартии Украины Петр Ефимович Шелест. После встречи с бывшим оуновцем Шелест неожиданно заявил, что во Львове должны решение пересмотреть…
© РыковПетр Ефимович Шелест - первый секретарь ЦК КП Украины, член Президиума Политбюро ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР.
© Рыков
Петр Ефимович Шелест - первый секретарь ЦК КП Украины, член Президиума Политбюро ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР.
"Трудно сказать, зачем все это было делать и поддерживать человека, по уши замаранного в националистической грязи", – писал Маланчук.
Петр Шелест, уроженец Харьковской губернии, возглавил ЦК компартии Украины в 1963 году по личной рекомендации Хрущева. Уже через год вместе с Брежневым Шелест принял участие в заговоре против Хрущева.
После ухода Хрущева с поста генсека Шелест, которому в Москве безгранично доверяли, начал активно украинизировать республику, особенно ее культурную и образовательную сферы.
Сам Шелест считал себя потомком запорожских казаков, построил Музей истории запорожского казачества на острове Хортица и дворец "Украина" в Киеве. Он требовал уделять больше внимания украинскому языку, внедрять его повсеместно, заменяя русский. К примеру, русские вывески в Севастополе и городах Новороссии сменить на украинские, поздравлять командование Черноморского флота только на украинском языке. Сам он демонстративно читал доклады на украинском.
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Дошло то того, что Шелест предложил дать Украине право самостоятельно заключать внешнеторговые сделки, чем взволновал Политбюро.
В мае 1973 года Шелеста вывели из Политбюро и сняли с должности, заменив его соратником Брежнева Владимиром Щербицким. Формальным предлогом стало издание книги Шелеста "Украина наша советская", в которой усмотрели перегибы в националистическом ключе. Весь тираж был изъят.
© Игорь КостинЧлен Политбюро ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий.
© Игорь Костин
Член Политбюро ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий.
Владимир Щербицкий в своем первом выступлении перед Политбюро компартии Украины раскритиковал политику Петра Шелеста:
“В УССР возросли националистические, сионистские тенденции, за что наше руководство было подвергнуто обоснованной и серьезной критике. Наша линия в этих вопросах неправильная. Под предлогом "демократизации" велась борьба с русификацией. Начались призывы к изменению государственного строя, борьба за самостоятельную Украину. [...] Наблюдается ревизия прошлого, восхваление старины, попытки реабилитировать Мазепу, а Богдана Хмельницкого представить предателем. Признано идеологически вредным указание секретаря нашего ЦК на совещании секретарей обкомов в Харькове о преподавании в вузах только на украинском языке. А издание Пушкина на украинском языке, трансляция футбола на украинском! Это распространилось после политически нечеткого выступления Шелеста на съезде писателей: "Берегти рiдну украiнську мову". Нельзя украинский национализм недооценивать. Нужно поднять идеологическую борьбу, сделать ее острой, наступательной, предметной”.
23 апреля 1973 года Щербицкий направил в ЦК КПСС документы о состоянии дел на Украине. Он вынужденно констатирует, что в последние годы, то есть при Шелесте, на Украине побывало более 40 эмиссаров зарубежных националистических центров.
6 апреля, 14:26Донбасс. Геноцид. 2014-2022Неонацизм на Украине: маршиУкраинский национализм возник задолго до Евромайдана. Однако именно после 2014 года неонацизм стал частью политической системы страны. Запрет нацистской символики на Украине скорее формальный. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. ФОТОЛЕНТА.
В том же году на Западной Украине удалось раскрыть несколько групп, которые занимались распространением антисоветских материалов. Так, у членов группы в Коломые, которую возглавлял бывший член КПСС Гринькив, было изъято шесть единиц оружия и более 600 патронов.
Архивные документы Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), найденные в последние полгода во Львовской и Тернопольской областях. Документы пролежали в земле более 60 лет.
Архивные документы Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), найденные в последние полгода во Львовской и Тернопольской областях. Документы пролежали в земле более 60 лет.
Однако, несмотря на рапорты о борьбе с национализмом, которые украинские партийцы отправляли начальству в Москву, именно при Владимире Щербицком сведения о нацистских коллаборантах надежно скрывались, украинизация "расползалась" по республике и проникала во все сферы общественной жизни.
© Александр НевежинЛьвовский самодеятельный народный ансамбль танца "Дружба", Украинская ССР, 1971 год.
© Александр Невежин
Львовский самодеятельный народный ансамбль танца "Дружба", Украинская ССР, 1971 год.
В 1986 году КГБ арестовал Григория Васюру, уроженца Черкасской области, бывшего старшего лейтенанта Красной армии, руководившего уничтожением Хатыни. В 1942 году он перешел на сторону фашистов и стал начальником штаба карательного 118-го шуцманшафт-батальона, состоявшего в основном из украинских националистов. После ареста Васюры Щербицкий лично уговорил Москву не разглашать информацию об участии украинских нацистов в расправе над жителями белорусской деревни.
Фотография хатынского палача Григория Васюры из его уголовного дела. Центральный архив КГБ Беларуси. Фото Public Domain.
Фотография хатынского палача Григория Васюры из его уголовного дела. Центральный архив КГБ Беларуси. Фото Public Domain.
О фактах, которые сейчас раскрывают архивы, рассказал Дмитрий Киселев в программе "Вести недели". Наследие бандеровцев в УССР: откуда взялся современный украинский национализм // Смотрим (smotrim.ru) Документы говорят о том, что украинский нацизм возрождался не один день, его взращивали, в том числе, советские руководители времен застоя, прямо потакая националистам или скрывая их причастность к преступлениям. Это замалчивание и нежелание видеть рост радикальных тенденций и дали свои страшные плоды, который сейчас пожинает Украина.