https://ria.ru/20220530/natsionalisty-1791884768.html
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР
Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:39
2022-05-30T21:39
2022-05-30T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
правый сектор
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям запрещено эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, правый сектор, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР
Минобороны: украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах поселка в ЛНР