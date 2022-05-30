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Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/natsionalisty-1791884768.html
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР
Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:39
2022-05-30T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
правый сектор
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям запрещено эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220530/rszo-1791883916.html
украина
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в мире, правый сектор, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф
21:39 30.05.2022
 
Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР

Минобороны: украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах поселка в ЛНР

© РИА Новости / Валерий МельниковСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Ситуация в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям запрещено эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПравый секторУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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