https://ria.ru/20220530/natsionalisty-1791884768.html

Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР

Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские националисты оборудовали огневые точки в жилых домах в ЛНР

Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:39

2022-05-30T21:39

2022-05-30T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

правый сектор

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Боевики "правого сектора" (террористическая организация, запрещена в РФ) оборудовали огневые позиции в жилых домах в поселке Боровское в ЛНР, мирным жителям запрещено эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В поселке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики "Правого сектора"* оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220530/rszo-1791883916.html

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, правый сектор, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, национальный центр управления обороной рф