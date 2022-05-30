https://ria.ru/20220530/nalichnye-1791752981.html
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными - РИА Новости, 30.05.2022
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными
Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:35
2022-05-30T14:35
2022-05-30T15:18
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2 июня, об этом говорится в телеграм-канале Мособлдумы.Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов утверждает, что "анализ работы общественного транспорта за последние годы" показал: время на посадку увеличивается за счет того, что водителю необходимо отсчитывать сдачу."Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", — считает депутат.В то же время билеты можно будет по-прежнему купить за наличные деньги в автоматах и кассах остановочных пунктов. В 2021 году на водителей составили семь тысяч штрафов за получение оплаты в процессе движения, добавили в парламенте.
https://ria.ru/20220519/shtrafy-1789468897.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская областная дума, игорь брынцалов, общество, московская область (подмосковье)
14:35 30.05.2022 (обновлено: 15:18 30.05.2022)
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными ради безопасности движения