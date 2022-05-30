https://ria.ru/20220530/nalichnye-1791752981.html

В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными

В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными - РИА Новости, 30.05.2022

В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными

Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:35

2022-05-30T14:35

2022-05-30T15:18

московская областная дума

игорь брынцалов

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2 июня, об этом говорится в телеграм-канале Мособлдумы.Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов утверждает, что "анализ работы общественного транспорта за последние годы" показал: время на посадку увеличивается за счет того, что водителю необходимо отсчитывать сдачу."Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", — считает депутат.В то же время билеты можно будет по-прежнему купить за наличные деньги в автоматах и кассах остановочных пунктов. В 2021 году на водителей составили семь тысяч штрафов за получение оплаты в процессе движения, добавили в парламенте.

https://ria.ru/20220519/shtrafy-1789468897.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

московская областная дума, игорь брынцалов, общество, московская область (подмосковье)