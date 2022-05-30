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В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными - РИА Новости, 30.05.2022
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В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными - РИА Новости, 30.05.2022
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными
Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:35
2022-05-30T15:18
московская областная дума
игорь брынцалов
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2 июня, об этом говорится в телеграм-канале Мособлдумы.Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов утверждает, что "анализ работы общественного транспорта за последние годы" показал: время на посадку увеличивается за счет того, что водителю необходимо отсчитывать сдачу."Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", — считает депутат.В то же время билеты можно будет по-прежнему купить за наличные деньги в автоматах и кассах остановочных пунктов. В 2021 году на водителей составили семь тысяч штрафов за получение оплаты в процессе движения, добавили в парламенте.
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московская областная дума, игорь брынцалов, общество, московская область (подмосковье)
14:35 30.05.2022 (обновлено: 15:18 30.05.2022)
 
В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными

В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными ради безопасности движения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтобусная остановка
Автобусная остановка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подмосковных пассажиров планируют лишить возможности расплатиться за проезд наличными непосредственно в транспорте. Соответствующий законопроект рассмотрят 2 июня, об этом говорится в телеграм-канале Мособлдумы.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов утверждает, что "анализ работы общественного транспорта за последние годы" показал: время на посадку увеличивается за счет того, что водителю необходимо отсчитывать сдачу.
"Отказ от расчетов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения", — считает депутат.
В то же время билеты можно будет по-прежнему купить за наличные деньги в автоматах и кассах остановочных пунктов.
В 2021 году на водителей составили семь тысяч штрафов за получение оплаты в процессе движения, добавили в парламенте.
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:23Новости Подмосковья
В Подмосковье введут штрафы за небрендирование общественного транспорта
 
Московская областная думаИгорь БрынцаловОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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