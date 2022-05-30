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Врио томского губернатора вручил матери погибшего на Украине бойца награду - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/nagrada-1791748041.html
Врио томского губернатора вручил матери погибшего на Украине бойца награду
Врио томского губернатора вручил матери погибшего на Украине бойца награду - РИА Новости, 30.05.2022
Врио томского губернатора вручил матери погибшего на Украине бойца награду
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник вручил Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награжден ее... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:17
2022-05-30T14:19
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
украина
томская область
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник вручил Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награжден ее сын Сергей Харченко за проявленное мужество при участии в специальной военной операции на Украине, сообщает обладминистрация.В своем Telegram-канале Мазур сообщил, что старший сержант Росгвардии Сергей Харченко трагически погиб на Украине, он "до конца был верен воинской присяге и выполнил свой долг перед Родиной"."Сергей ценой собственной жизни защитил нашу страну, и в истории нашей страны его имя уже вписано золотыми буквами", - отметил глава региона. Мазур в присутствии почетного караула передал матери бойца государственную награду ее сына.Сергей Харченко родом из Кемеровской области, откуда и приехала в понедельник в Томск его мама. Он окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет, но связал жизнь со службой Родине. В составе одного из подразделений Росгвардии в числе первых отправился на защиту Донбасса.Мазур сказал Ольге Харченко, что своим подвигом ее сын Сергей показал, что значат патриотизм и любовь к Родине. "Мы всегда рядом, всегда с вами, рассчитывайте на нас, пожалуйста", - обратился он к матери погибшего бойца.Участие в церемонии передачи ордена также принял начальник управления Росгвардии по Томской области Раис Айбатов и командиры подразделения, в котором служил Сергей Харченко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220529/nagrady-1791505133.html
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общество, владимир путин, украина, томская область, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:17 30.05.2022 (обновлено: 14:19 30.05.2022)
 
Врио томского губернатора вручил матери погибшего на Украине бойца награду

Врио томского губернатора Мазур вручил матери погибшего на Украине бойца орден Мужества

© Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества
© Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Орден Мужества. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в понедельник вручил Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награжден ее сын Сергей Харченко за проявленное мужество при участии в специальной военной операции на Украине, сообщает обладминистрация.
В своем Telegram-канале Мазур сообщил, что старший сержант Росгвардии Сергей Харченко трагически погиб на Украине, он "до конца был верен воинской присяге и выполнил свой долг перед Родиной".
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"Сергей ценой собственной жизни защитил нашу страну, и в истории нашей страны его имя уже вписано золотыми буквами", - отметил глава региона. Мазур в присутствии почетного караула передал матери бойца государственную награду ее сына.
Сергей Харченко родом из Кемеровской области, откуда и приехала в понедельник в Томск его мама. Он окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет, но связал жизнь со службой Родине. В составе одного из подразделений Росгвардии в числе первых отправился на защиту Донбасса.
Мазур сказал Ольге Харченко, что своим подвигом ее сын Сергей показал, что значат патриотизм и любовь к Родине. "Мы всегда рядом, всегда с вами, рассчитывайте на нас, пожалуйста", - обратился он к матери погибшего бойца.
Участие в церемонии передачи ордена также принял начальник управления Росгвардии по Томской области Раис Айбатов и командиры подразделения, в котором служил Сергей Харченко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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