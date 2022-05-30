https://ria.ru/20220530/moldaviya-1791761060.html
Президент Молдавии выразила беспокойство из-за роста цен в стране
Президент Молдавии выразила беспокойство из-за роста цен в стране - РИА Новости, 30.05.2022
Президент Молдавии выразила беспокойство из-за роста цен в стране
Президент Молдавии Майя Санду сообщила в понедельник зарубежным послам, что обеспокоена ростом цен в стране, а также сложившейся ситуацией в энергосекторе. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:57
2022-05-30T14:57
2022-05-30T14:58
в мире
молдавия
кишинев
молдовагаз
цены на нефть
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила в понедельник зарубежным послам, что обеспокоена ростом цен в стране, а также сложившейся ситуацией в энергосекторе.В мае годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27%, в стране выросли цены на товары, услуги и горючее. В июне ожидается рост тарифа на газ для конечных потребителей. Предприятие "Молдовагаз" просит Национальное агентство по регулированию энергетики увеличить тариф примерно на 33% - до 1,1 доллара за куб. м. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. На фоне роста цен в Молдавии проходят антиправительственные митинги."Сегодня я встретилась с послами государств-членов Европейского Союза, аккредитованными в нашей стране. Мы поделились своими опасениями по поводу энергосектора и роста цен, которые оказывают негативное влияние на население и экономику страны", - сообщила Санду на своих официальных страницах в социальных сетях.Глава республики отметила, что несмотря на сложившиеся трудности власти намерены продолжить реформы в сфере экономики, юстиции и других областях. Также официальный Кишинев не откажется от курса евроинтеграции.
https://ria.ru/20220529/dodon-1791546190.html
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в мире, молдавия, кишинев, молдовагаз, цены на нефть, майя санду
14:57 30.05.2022 (обновлено: 14:58 30.05.2022)
Президент Молдавии выразила беспокойство из-за роста цен в стране
Президент Молдавии Майя Санду выразила беспокойство из-за роста цен в стране