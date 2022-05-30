https://ria.ru/20220530/mikroplastik-1791239494.html

Микропластик создал макропроблему Байкалу

Микропластик создал макропроблему Байкалу - РИА Новости, 30.05.2022

Микропластик создал макропроблему Байкалу

Озеро Байкал всегда ассоциировалось с непревзойденной природной чистотой и идеальной пресной водой. Однако, в наши дни к этой жемчужине планеты Земля... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:39

2022-05-30T09:39

2022-05-30T15:07

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Озеро Байкал всегда ассоциировалось с непревзойденной природной чистотой и идеальной пресной водой. Однако, в наши дни к этой жемчужине планеты Земля подобралась крайне опасная проблема, возникшая исключительно в результате деятельности homo sapiens. Критического уровня, по мнению экспертов, достигла концентрация микропластика в воде. Откуда он взялся в озере, что точно из себя представляет и что нужно сделать, чтобы помочь Байкалу справиться с этой напастью? Ответ дают ученые, предприниматели и экологические активисты.Что такое микропластикС начала пластмассового бума в 1950-х годах и до наших дней было произведено около 8 миллиардов тонн пластиков. Сегодня две трети из них находятся на свалках. Оттуда они неизбежно ветрами, ручьями и реками, а также живыми существами распространяются по всей планете, поступая, в том числе, и в озера, где постепенно распадаются на частицы.По словам ученого, попадая в окружающую среду и разрушаясь, частицы становятся опасными из-за приобретаемых ими новых свойств. "Микропластик содержит в молекулярной структуре гидрофобные группы и способен аккумулировать токсичные органические вещества: полихлорированные бифенилы, пиретроиды, а также тяжелые металлы", - сказал он. Причем концентрация собранных на микропластике стойких органических соединений может в итоге стать намного выше, чем в окружающей среде.В результате, говорит ученый, возникают ядовитые капсулы, способные переносить токсичные вещества. Это явление получило название "экокороны". К тому же, в водной среде частички обрастают бактериальной пленкой и микроводорослями, становясь неотличимыми от естественных пищевых объектов для водных обитателей: планктона, мальков или фильтрующих воду моллюсков. Таким образом формируется ложная пищевая частица. "Съев ее, организмы не только рискуют погибнуть от непроходимости кишечника или токсического отравления, но и передать весь токсичный набор далее по пищевой цепи более крупным существам. В конечном итоге и люди, потребляющие в пищу морепродукты и рыбу, рискуют столкнуться с токсическим отравлением", - подчеркнул Колобов.Откуда пластик взялся в БайкалеСитуация в России в целом пока лучше, чем в Европе и Азии. Однако мы быстро нагоняем "лидеров", и Байкал не остался в стороне. "По нашим исследованиям, среднее количество микропластика в поверхностных водах Байкала за последние пять лет выросло в 1,5 раза". - рассказал Колобов. Команда ученых из МГУ, проанализировав воду в районе пролива Малое море, установила, что средний показатель присутствия микропластика там составил 42 тысячи единиц на квадратный километр. Это высокий уровень, сопоставимый с водоемами, находящимися рядом с мировыми промышленными мегаполисами, например, в канадско-американском регионе Великих озер. Похожее исследование было проведено командой проекта российского отделения Гринпис "Ноль отходов". Они изучили воду Байкала вблизи нескольких поселков в Бурятии и Иркутской области. Из четырех тысяч фрагментов мусора, которые собрали там активисты, 90% составили одноразовая пластиковая тара и посуда. Выяснилось, что наиболее распространенные изделия, найденные на берегу это ПЭТ-бутылки и крышки от них (20%), пластиковые пакеты (тоже 20%) и окурки (8%). Еще 9% токсичного мусора пришлось на пенопласт. Откуда он там взялся? По словам медиакоординатора проекта "Ноль отходов" Ксении Сабининой, пенопластом обшивают лодки и катера для облегчения веса с целью экономии топлива. Его также применяют для утепления частных домов и гостиниц, которые, как грибы, выросли вокруг озера. Сабинина раскрыла еще один секрет местных рыбаков: они используют небольшие пластиковые бутылки для изготовления самодельных поплавков.Брошенные нейлоновые сети – плавающие смертельные ловушкиОсобую опасность, по мнению экспертов, представляют нейлоновые рыболовные сети. Рыбаки и браконьеры зачастую просто оставляют их в водоеме, превращая в плавающие ловушки. Ведущий координатор проектов по сохранению водных экосистем Всемирного фонда дикой природы Оксана Никитина сообщила, что орудия лова — один из основных источников антропогенного мусора в водоемах мира. Так в океанах, по ее словам, плавает не менее 500 тысяч тонн брошенных орудий лова. Они продолжают свой "фантомный промысел" в течение многих лет, приводя к мучительной гибели животных.Колобов также обратил внимание на фактор финансовой доступности рыбацких сетей из полиамидного волокна, которые продаются с уже установленными грузами и поплавками. "Стоимость такой сети длиной около 100 метров составляет всего тысячу рублей. У рыбаков нет необходимости их повторного использования – ведь для этого сеть надо достать, очистить от водорослей, просушить и починить. Проще бросить ее на дне и в следующий раз использовать такую же дешевую новую", - пояснил он. К тому же, на Байкале лов рыбы сетями запрещен, и браконьеры сбрасывают их в воду после улова. "В экспедициях нам часто приходилось встречать под водой брошенные сети, ставшие настоящими кладбищами запутавшейся в них байкальской рыбы и заросшие водорослями. Вытащить такую забитую сеть на поверхность - очень непростая задача", - рассказал ученый.Первоочередные меры спасенияВыяснив масштабы бедствия, активисты и исследователи объявили тревогу, к ним присоединились все небезразличные к судьбе озера люди и организации. Создана ассоциация "Байкал без пластика", в нее вошли представители бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений. Ее участники выступают за скорейшее обеспечение населенных пунктов и мест отдыха вокруг Байкала инфраструктурой раздельного сбора отходов, за развитие системы рециклинга. Они также призывают начать строительство причальных сооружений для безопасной заправки и сдачи сточных вод кораблей, ратуют за распространение экологической культуры среди населения и туристов. И, конечно, выступают за самые жесткие ограничения в отношении одноразовой пластиковой тары. По словам Антона Бутманова, директора по устойчивому развитию En+ Group, одного из соучредителей ассоциации, его компания последние три года ведет научный мониторинг экосистемы озера совместно с МГУ и двумя ведущими сибирскими вузами, СФУ и ИГУ.Эксперт Биофака МГУ, в свою очередь, выразил уверенность, что задачу загрязнения Байкала пластиком быстро решить не удастся. Это работа на десятилетия. "Неприятный факт, но в природной среде уже накоплено огромное количества пластика, который в будущем неизбежно продолжит расползаться по планете, разносимый ветрами, реками, океанскими течениями и даже животными, переносящими его в своих желудках. Контроль за загрязнением пластиком Байкала - это не разовая, а системная, регулярная и долговременная задача", - подчеркнул Колобов.Он также скептически относится к перспективе достать пластик, который уже попал в Байкал. "Часть его уже захоронена на больших глубинах. Это касается полимеров, которые тяжелее воды и быстро тонут - АБС-пластики, ПВХ, полиуретан, акрил, нейлон, капрон, поликарбонат и даже ПЭТ, из которого изготавливаются пластиковые бутылки. Плавающие пластики, такие как полиэтилен, полистирол и полипропилен, выбрасываются на берег и захораниваются в грунте, либо превращаются в тот самый трудноуловимый микропластик", - пояснил он, согласившись, что единственным реальным способом помочь озеру является максимальное ограничение попадания нового пластика в Байкал.

https://ria.ru/20220505/baykal-1786855810.html

https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html

https://ria.ru/20220406/grib-1782052652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

байкал, россия, всемирный фонд дикой природы, greenpeace, en+ group, экология, новости компаний - экономика