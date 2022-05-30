"Будет обезьянье лицо": Мельникова отказалась от косметологических операций
Анастасия Мельникова отказалась от косметологических операций и "уколов красоты"
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Анастасия Мельникова рассказала об отношении к возрастным изменениям: звезда "Улиц разбитых фонарей" призналась, что не будет делать косметологических манипуляций.
"Я никогда не буду делать ни одной пластической операции или накалывать себе лицо. Пусть у меня будет обезьянье лицо, пусть будут морщины, но оно будет живое, и за меня не будет стыдно, что я надутая кукла", – заявила актриса.
В программе "Центральное телевидение" она добавила, что только ближе к сорока годам задумалась о возрасте.
"Я никогда не думала о своем возрасте. Всегда это было совершенно нормально. Но когда приблизилась цифра 40, мне стало не по себе", – сказала Мельникова.
Сейчас Анастасии 52 года. Актриса тяжело перенесла коронавирус, поэтому решила, что главное – здоровье.
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В комментариях звезду поддержали пользователи.
"Анастасия Мельникова очень хороша, приятная женщина, умная, самодостаточная. Уважаю, надо стареть достойно и не смотреть в паспорт. Вам столько, на сколько себя ощущаете", – отметили подписчики.
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