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"Будет обезьянье лицо": Мельникова отказалась от косметологических операций - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220530/melnikova-1791718901.html
"Будет обезьянье лицо": Мельникова отказалась от косметологических операций
"Будет обезьянье лицо": Мельникова отказалась от косметологических операций - РИА Новости, 30.05.2022
"Будет обезьянье лицо": Мельникова отказалась от косметологических операций
Анастасия Мельникова рассказала об отношении к возрастным изменениям: звезда "Улиц разбитых фонарей" призналась, что не будет делать косметологических... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:00
2022-05-30T14:00
шоубиз
знаменитости
анастасия мельникова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Анастасия Мельникова рассказала об отношении к возрастным изменениям: звезда "Улиц разбитых фонарей" призналась, что не будет делать косметологических манипуляций.В программе "Центральное телевидение" она добавила, что только ближе к сорока годам задумалась о возрасте.Сейчас Анастасии 52 года. Актриса тяжело перенесла коронавирус, поэтому решила, что главное – здоровье.В комментариях звезду поддержали пользователи.Ранее Марина Девятова рассказала о лишнем весе из-за гормональных проблем.
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знаменитости, анастасия мельникова, шоу-бизнес
14:00 30.05.2022
 
"Будет обезьянье лицо": Мельникова отказалась от косметологических операций

Анастасия Мельникова отказалась от косметологических операций и "уколов красоты"

© Центральное Телевидение/YoutubeКадр из передачи "Возраст-приговор. Хроники московского быта"
Кадр из передачи Возраст-приговор. Хроники московского быта
© Центральное Телевидение/Youtube
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Анастасия Мельникова рассказала об отношении к возрастным изменениям: звезда "Улиц разбитых фонарей" призналась, что не будет делать косметологических манипуляций.

"Я никогда не буду делать ни одной пластической операции или накалывать себе лицо. Пусть у меня будет обезьянье лицо, пусть будут морщины, но оно будет живое, и за меня не будет стыдно, что я надутая кукла", – заявила актриса.

В программе "Центральное телевидение" она добавила, что только ближе к сорока годам задумалась о возрасте.

"Я никогда не думала о своем возрасте. Всегда это было совершенно нормально. Но когда приблизилась цифра 40, мне стало не по себе", – сказала Мельникова.

Сейчас Анастасии 52 года. Актриса тяжело перенесла коронавирус, поэтому решила, что главное – здоровье.
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В комментариях звезду поддержали пользователи.

"Анастасия Мельникова очень хороша, приятная женщина, умная, самодостаточная. Уважаю, надо стареть достойно и не смотреть в паспорт. Вам столько, на сколько себя ощущаете", – отметили подписчики.

Ранее Марина Девятова рассказала о лишнем весе из-за гормональных проблем.
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