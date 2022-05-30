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Жительница Мелитополя рассказала о теракте - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791744182.html
Жительница Мелитополя рассказала о теракте
Жительница Мелитополя рассказала о теракте - РИА Новости, 30.05.2022
Жительница Мелитополя рассказала о теракте
Жительница дома, возле которого взорвался автомобиль в понедельник в Мелитополе, рассказала РИА Новости, что в ее квартире взрывной волной выбило стекла. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:06
2022-05-30T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Жительница дома, возле которого взорвался автомобиль в понедельник в Мелитополе, рассказала РИА Новости, что в ее квартире взрывной волной выбило стекла."Ахнуло, я завтракала в кухне, но до меня не достало. Теперь самая большая проблема – без стекол сидеть. Пообещали поставить", - рассказала Зоя Ивановна.По ее словам, все произошло очень быстро, она даже не успела испугаться. "Я пережила обстрел воинской части под Мирным. Это было так страшно, что это было не так страшно", - сказала она.Зоя Ивановна сообщила, что больше испугался ее кот – "два часа молчал, как отключился".В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Местные власти квалифицировали это как теракт. Позже стало известно, что взрывное устройство было заложено в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.На месте взрыва, как видно на кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль внутри сильно разворочен и выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова сильно повреждены, взрывная волна ударила в правый борт машины – с той же стороны, где находился уличный люк, где и было заложено СВУ.В результате теракта ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Они госпитализированы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/melitopol-1791725020.html
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791673257.html
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Очевидец и глава областной администрации Мелитополя о теракте
Жительница дома, у которого взорвался автомобиль в Мелитополе, рассказала РИА Новости, как в ее квартире выбило стекла. Взорвавшуюся машину уже эвакуировали. Глава областной администрации сообщил детали теракта и заявил, что в регионе продолжат развивать мирную жизнь.
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в мире, мелитополь
14:06 30.05.2022
 
Жительница Мелитополя рассказала о теракте

Жительница дома, возле которого взорвана машина в Мелитополе, рассказала о теракте

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Жительница дома, возле которого взорвался автомобиль в понедельник в Мелитополе, рассказала РИА Новости, что в ее квартире взрывной волной выбило стекла.
"Ахнуло, я завтракала в кухне, но до меня не достало. Теперь самая большая проблема – без стекол сидеть. Пообещали поставить", - рассказала Зоя Ивановна.
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Жизни раненных в Мелитополе волонтеров ничего не угрожает
По ее словам, все произошло очень быстро, она даже не успела испугаться. "Я пережила обстрел воинской части под Мирным. Это было так страшно, что это было не так страшно", - сказала она.
Зоя Ивановна сообщила, что больше испугался ее кот – "два часа молчал, как отключился".
В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Местные власти квалифицировали это как теракт. Позже стало известно, что взрывное устройство было заложено в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.
На месте взрыва, как видно на кадрах, снятых корреспондентом РИА Новости, разбросаны поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Сам автомобиль внутри сильно разворочен и выгорел, все стекла выбиты взрывом, металлические части кузова сильно повреждены, взрывная волна ударила в правый борт машины – с той же стороны, где находился уличный люк, где и было заложено СВУ.
В результате теракта ранены два волонтера, которые развозили адресную гуманитарную помощь. Они госпитализированы.
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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