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В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791668153.html
В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва
В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва - РИА Новости, 30.05.2022
В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва
И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко подтвердила информацию о двух пострадавших в результате взрыва в городе, им... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:48
2022-05-30T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
владимир путин
украина
запорожская область
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко подтвердила информацию о двух пострадавших в результате взрыва в городе, им оказывается необходимая помощь."Пострадало двое, это молодые люди: парень и девушка. Они сейчас госпитализированы, находятся в нашей городской больнице, состояние у них стабильное, у них осколочные ранения, повреждения конечностей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, надеюсь, что они поправятся, и с ними все будет хорошо", - сказала Данильченко в эфире "Россия 24"."Проводятся следственные действия, конечно же, там работает оперативная бригада", - сказала она."Нам же нужно найти ещё исполнителей, и мы их найдём", - добавила Данильченко.Ранее власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации. Власти города отметили, что "в результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень - волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220530/vzryv-1791665228.html
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Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
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в мире, мелитополь, владимир путин, украина, запорожская область
10:48 30.05.2022 (обновлено: 11:59 30.05.2022)
 
В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва

Глава Мелитополя Данильченко подтвердила данные о двух пострадавших при взрыве автомобиля

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022
Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости
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Взорванный автомобиль в центре Мелитополя. 30 мая 2022
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко подтвердила информацию о двух пострадавших в результате взрыва в городе, им оказывается необходимая помощь.
"Пострадало двое, это молодые люди: парень и девушка. Они сейчас госпитализированы, находятся в нашей городской больнице, состояние у них стабильное, у них осколочные ранения, повреждения конечностей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, надеюсь, что они поправятся, и с ними все будет хорошо", - сказала Данильченко в эфире "Россия 24".
"Проводятся следственные действия, конечно же, там работает оперативная бригада", - сказала она.
"Нам же нужно найти ещё исполнителей, и мы их найдём", - добавила Данильченко.
Российские военнослужащие в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:43В мире
Власти Мелитополя квалифицировали взрыв машины в центре города как теракт
Ранее власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации. Власти города отметили, что "в результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень - волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:11Специальная военная операция на Украине
Взрыв в Мелитополе произошел во время раздачи гумпомощи, сообщил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольВладимир ПутинУкраинаЗапорожская область
 
 
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