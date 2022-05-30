https://ria.ru/20220530/melitopol-1791668153.html

В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва

В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва - РИА Новости, 30.05.2022

В Мелитополе подтвердили данные о двух пострадавших из-за взрыва

И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко подтвердила информацию о двух пострадавших в результате взрыва в городе, им... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:48

2022-05-30T10:48

2022-05-30T11:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко подтвердила информацию о двух пострадавших в результате взрыва в городе, им оказывается необходимая помощь."Пострадало двое, это молодые люди: парень и девушка. Они сейчас госпитализированы, находятся в нашей городской больнице, состояние у них стабильное, у них осколочные ранения, повреждения конечностей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, надеюсь, что они поправятся, и с ними все будет хорошо", - сказала Данильченко в эфире "Россия 24"."Проводятся следственные действия, конечно же, там работает оперативная бригада", - сказала она."Нам же нужно найти ещё исполнителей, и мы их найдём", - добавила Данильченко.Ранее власти Мелитополя Запорожской области квалифицировали взрыв автомобиля в центре города как теракт, говорится в заявлении городской администрации. Власти города отметили, что "в результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень - волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/vzryv-1791665228.html

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791656747.html

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Кадры с места теракта в Мелитополе Кадры с места теракта в Мелитополе 2022-05-30T10:48 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, владимир путин, украина, запорожская область