Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет выманить деньги с мелитопольских студентов, заявил ректор - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791645109.html
Киев хочет выманить деньги с мелитопольских студентов, заявил ректор
Киев хочет выманить деньги с мелитопольских студентов, заявил ректор - РИА Новости, 30.05.2022
Киев хочет выманить деньги с мелитопольских студентов, заявил ректор
Украинские власти пытаются выманить плату за учебу и проживание в общежитии со студентов мелитопольских вузов, сообщил РИА Новости ректор Мелитопольского... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:06
2022-05-30T09:27
общество
мелитополь
украина
запорожье
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791425526_0:371:2844:1971_1920x0_80_0_0_79031aa318b90be386dc4db028becd3a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Украинские власти пытаются выманить плату за учебу и проживание в общежитии со студентов мелитопольских вузов, сообщил РИА Новости ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков, недавно созданного решением подконтрольной России администрации Запорожской области.Ранее он же рассказал РИА Новости, что выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат российские дипломы, а все студенты будут учиться на бюджете. В состав этого госуниверситета вошли Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педуниверситет, Бердянский педуниверситет и Классический частный университет Мелитополя."Обращаюсь ко всем родителям и студентам Мелитопольского государственного университета: на данный момент, по имеющейся у нас информации, от вас требуют уплаты за обучение и общежития в несуществующий уже агроуниверситет, который перерегистрировался в Луцке, на западной Украине. Такая же ситуация с педагогическим университетом, который перерегистрировался в Запорожье. Юридически их требования ничтожны. Мы являемся правопреемниками и никому платить не нужно. С 1 июня текущего года у нас заканчивается дистанционная форма обучения и все должны вернутся на очную форму. Выпускникам будут выданы дипломы российского государственного образца. Еще раз: не платите мошенникам и проходимцам, мы с вас денег не требуем", - сказал Чуйков, добавив, что все преподаватели, изъявившие желание продолжить работу в вузе – с этого месяца получают зарплату от России.
https://ria.ru/20220527/melitopol-1791298421.html
мелитополь
украина
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791425526_0:0:2628:1971_1920x0_80_0_0_ba2788d4d95d2d6c125474b51785d691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мелитополь, украина, запорожье
09:06 30.05.2022 (обновлено: 09:27 30.05.2022)
 
Киев хочет выманить деньги с мелитопольских студентов, заявил ректор

Ректор Мелитопольского университета Чуйков: Киев пытается выманить деньги со студентов

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Украинские власти пытаются выманить плату за учебу и проживание в общежитии со студентов мелитопольских вузов, сообщил РИА Новости ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков, недавно созданного решением подконтрольной России администрации Запорожской области.
Ранее он же рассказал РИА Новости, что выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат российские дипломы, а все студенты будут учиться на бюджете. В состав этого госуниверситета вошли Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педуниверситет, Бердянский педуниверситет и Классический частный университет Мелитополя.
"Обращаюсь ко всем родителям и студентам Мелитопольского государственного университета: на данный момент, по имеющейся у нас информации, от вас требуют уплаты за обучение и общежития в несуществующий уже агроуниверситет, который перерегистрировался в Луцке, на западной Украине. Такая же ситуация с педагогическим университетом, который перерегистрировался в Запорожье. Юридически их требования ничтожны. Мы являемся правопреемниками и никому платить не нужно. С 1 июня текущего года у нас заканчивается дистанционная форма обучения и все должны вернутся на очную форму. Выпускникам будут выданы дипломы российского государственного образца. Еще раз: не платите мошенникам и проходимцам, мы с вас денег не требуем", - сказал Чуйков, добавив, что все преподаватели, изъявившие желание продолжить работу в вузе – с этого месяца получают зарплату от России.
В Мелитополе подняли знамя Победы
27 мая, 19:29
В Мелитополе откроют государственный университет
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМелитопольУкраинаЗапорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала