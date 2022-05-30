09:06 30.05.2022 (обновлено: 09:27 30.05.2022)
Киев хочет выманить деньги с мелитопольских студентов, заявил ректор
Ректор Мелитопольского университета Чуйков: Киев пытается выманить деньги со студентов
Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Украинские власти пытаются выманить плату за учебу и проживание в общежитии со студентов мелитопольских вузов, сообщил РИА Новости ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков, недавно созданного решением подконтрольной России администрации Запорожской области.
Ранее он же рассказал РИА Новости, что выпускники Мелитопольского госуниверситета уже в этом году получат российские дипломы, а все студенты будут учиться на бюджете. В состав этого госуниверситета вошли Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педуниверситет, Бердянский педуниверситет и Классический частный университет Мелитополя.
"Обращаюсь ко всем родителям и студентам Мелитопольского государственного университета: на данный момент, по имеющейся у нас информации, от вас требуют уплаты за обучение и общежития в несуществующий уже агроуниверситет, который перерегистрировался в Луцке, на западной Украине. Такая же ситуация с педагогическим университетом, который перерегистрировался в Запорожье. Юридически их требования ничтожны. Мы являемся правопреемниками и никому платить не нужно. С 1 июня текущего года у нас заканчивается дистанционная форма обучения и все должны вернутся на очную форму. Выпускникам будут выданы дипломы российского государственного образца. Еще раз: не платите мошенникам и проходимцам, мы с вас денег не требуем", - сказал Чуйков, добавив, что все преподаватели, изъявившие желание продолжить работу в вузе – с этого месяца получают зарплату от России.
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