https://ria.ru/20220530/meditsina-1791722858.html
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений - РИА Новости, 30.05.2022
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений
Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:10
2022-05-30T13:10
2022-05-30T13:19
здоровье - общество
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770847618_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_c61c5a92644d193f470ec4c5aa9293f4.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин."По поручению президента правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизацию первичного звена. Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Так должно быть по всей стране… На эти цели выделим свыше 1 миллиарда рублей 23 субъектам", - сказал он.
https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770847618_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_dde5876976f1f81895cb68309fbe29b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, михаил мишустин
13:10 30.05.2022 (обновлено: 13:19 30.05.2022)
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений в 23 регионах