Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/meditsina-1791722858.html
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений - РИА Новости, 30.05.2022
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений
Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:10
2022-05-30T13:19
здоровье - общество
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770847618_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_c61c5a92644d193f470ec4c5aa9293f4.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин."По поручению президента правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизацию первичного звена. Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Так должно быть по всей стране… На эти цели выделим свыше 1 миллиарда рублей 23 субъектам", - сказал он.
https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770847618_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_dde5876976f1f81895cb68309fbe29b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, михаил мишустин
13:10 30.05.2022 (обновлено: 13:19 30.05.2022)
 
Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений

Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений в 23 регионах

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРегистратура поликлиники №1 в Пятигорске
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизацию первичного звена. Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Так должно быть по всей стране… На эти цели выделим свыше 1 миллиарда рублей 23 субъектам", - сказал он.
Сотрудница московской поликлиники помогает женщине записаться на прием к врачу через электронную регистратуру - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:55
Ракова: промедлений с программой капремонта поликлиник Москвы не будет
 
Здоровье - ОбществоОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала