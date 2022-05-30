https://ria.ru/20220530/meditsina-1791722858.html

Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений

Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений - РИА Новости, 30.05.2022

Правительство выделит более миллиарда рублей для модернизации медучреждений

Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:10

2022-05-30T13:10

2022-05-30T13:19

здоровье - общество

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей для модернизации больниц и поликлиник в 23 российских регионах, заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин."По поручению президента правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизацию первичного звена. Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Так должно быть по всей стране… На эти цели выделим свыше 1 миллиарда рублей 23 субъектам", - сказал он.

https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, михаил мишустин