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"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
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"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах - РИА Новости, 30.05.2022
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах
"Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:45
2022-05-30T10:45
туризм
турция
turkish airlines
транспорт
медицинские маски
новости - туризм
туризм
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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере."Требование на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит", — уточнил он.Ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение средств защиты в Турции больше не обязательно – за исключением больниц. При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.
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турция, turkish airlines, транспорт, медицинские маски, новости - туризм, туризм
10:45 30.05.2022
 
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах

"Турецкие авиалинии" больше не просят пассажиров носить маски на внутренних рейсах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере.
"Требование на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит", — уточнил он.
Ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение средств защиты в Турции больше не обязательно – за исключением больниц.
При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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ТуризмТурцияTurkish AirlinesТранспортМедицинские маскиНовости - ТуризмТуризм
 
 
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