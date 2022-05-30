https://ria.ru/20220530/maski-1791657705.html

"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах

"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах - РИА Новости, 30.05.2022

"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах

"Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:45

2022-05-30T10:45

2022-05-30T10:45

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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере."Требование на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит", — уточнил он.Ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение средств защиты в Турции больше не обязательно – за исключением больниц. При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.

https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791271000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

турция, turkish airlines, транспорт, медицинские маски, новости - туризм, туризм