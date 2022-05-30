https://ria.ru/20220530/maski-1791657705.html
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах - РИА Новости, 30.05.2022
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах
"Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:45
2022-05-30T10:45
2022-05-30T10:45
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turkish airlines
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АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере."Требование на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит", — уточнил он.Ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение средств защиты в Турции больше не обязательно – за исключением больниц. При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, turkish airlines, транспорт, медицинские маски, новости - туризм, туризм
"Турецкие авиалинии" отменили требование носить маски на внутренних рейсах
"Турецкие авиалинии" больше не просят пассажиров носить маски на внутренних рейсах
АНКАРА, 30 мая — РИА Новости. "Турецкие авиалинии" сняли требования носить маски на внутренних рейсах, сообщил гендиректор компании Билал Экши в своем Твиттере.
"Требование на внутренних рейсах снято, а на международных будут соблюдаться правила страны, в которую запланирован визит", — уточнил он.
Ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа объявил, что ношение средств защиты в Турции больше не обязательно – за исключением больниц.
При этом он призвал иметь при себе маску в общественном транспорте и многолюдных местах.