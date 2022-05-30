https://ria.ru/20220530/lyagushki-1791875130.html

"Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы

"Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы - РИА Новости, 30.05.2022

"Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы

"Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Мосприрода". РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:41

2022-05-30T20:41

2022-05-30T20:41

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городское хозяйство москвы

мосприрода

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Мосприрода".В Мосприроде уточнили, что слышать и наблюдать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное. Участниками этих "концертов" являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают самок на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято.

https://ria.ru/20220527/siren-1791200859.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, мосприрода