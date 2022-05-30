"Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы
© Vance T. Vredenburg/PNASлягушки
© Vance T. Vredenburg/PNAS
лягушки. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Лягушачьи концерты" начались на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале ГБУ "Мосприрода".
"Специалисты природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" Мосприроды приглашают всех желающих посетить водоемы парка и послушать звуки живой природы, ведь на прудах сейчас самый сезон лягушачьих "кванцертов". Также послушать их можно и на других природных территориях. Самые громкие и многоголосые концерты проходят по утрам и в сумерках", - сказано в сообщении.
В Мосприроде уточнили, что слышать и наблюдать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное. Участниками этих "концертов" являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают самок на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято.