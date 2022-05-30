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"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
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"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в ЛНР
"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в ЛНР
Руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и депутат Госдумы от ЕР Артем Бичаев привезли в военно-полевой госпиталь в Стаханове на... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:49
2022-05-30T17:49
общество
россия
единая россия
здоровье - общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и депутат Госдумы от ЕР Артем Бичаев привезли в военно-полевой госпиталь в Стаханове на территории ЛНР медикаменты и медоборудование, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России"."Я уверен, что то, что мы привезли, собрали в регионах России, поможет в выздоровлении наших бойцов. Они выполняют непростую задачу на рубежах нашей Родины. "Единая Россия" здесь с первого дня операции - собирает гуманитарные грузы и помогает в решении других задач. И будем этим продолжать заниматься столько, сколько будет необходимо", - сказал Сидякин.Среди доставленных грузов - хирургические наборы, гемостатики, перевязочный и шовный материал, а также обезболивающие.
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общество, россия, единая россия, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
17:49 30.05.2022
 
"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в ЛНР

"Единая Россия" доставила медикаменты и медоборудование в военно-полевой госпиталь в ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь для жителей Донбасса
Гуманитарная помощь для жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Гуманитарная помощь для жителей Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и депутат Госдумы от ЕР Артем Бичаев привезли в военно-полевой госпиталь в Стаханове на территории ЛНР медикаменты и медоборудование, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России".
"Я уверен, что то, что мы привезли, собрали в регионах России, поможет в выздоровлении наших бойцов. Они выполняют непростую задачу на рубежах нашей Родины. "Единая Россия" здесь с первого дня операции - собирает гуманитарные грузы и помогает в решении других задач. И будем этим продолжать заниматься столько, сколько будет необходимо", - сказал Сидякин.
Среди доставленных грузов - хирургические наборы, гемостатики, перевязочный и шовный материал, а также обезболивающие.
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